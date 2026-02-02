Polskie huty uginają się pod ciężarem drogiej energii. Dobija je import z Ukrainy. Bruksela nic z tym nie robi

Już w najbliższy czwartek w słowackiej Ostrawie odbędzie się międzynarodowy, związkowy protest pracowników przemysłu z udziałem także polskich hutników. Chodzi przede wszystkim o obronę miejsc pracy ale także o przekonanie Komisji Europejskiej do lepszego wsparcia branży.

Dramatycznie droga energia

Protest, który organizuje centrala związkowa zrzeszająca organizacje z Czech, Polski, Słowacji i Węgier, odbędzie się dokładnie w rok po tym, jak związkowcy z wielu krajów domagali się w Brukseli lepszej ochrony unijnego przemysłu stalowego. Pomimo upływu 12 miesięcy zarówno temat jak i problemy wielu branż w Europie – szczególnie energochłonych - są ciągle aktualne.

Przypomnijmy, że europejski przemysł ciężki jest w trudnej sytuacji m.in. z powodu podatków węglowych (systemu ETS) i obowiązku…

