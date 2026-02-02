„W związku z bardzo dużym zainteresowaniem logowaniem do systemu KSeF 2.0, mogą występować czasowe utrudnienia w logowaniu do Profilu Zaufanego” - podał resort cyfryzacji na platformie X. Osobom, które próbują się zalogować Profilem Zaufanym wyświetla się komunikat o wystąpieniu nieoczekiwanego błędu. „Nieoczekiwany chyba tylko dla rządu Tuska” - skomentowało całą sytuację na platformie X PiS.
Osoby korzystające z usług administracji publicznej w celach niezwiązanych z KSeF mogą, jeśli to możliwe, skorzystać z alternatywnych metod identyfikacji
— poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.
„Najpierw minister ogłasza sukces, a potem pada wydajność”
Osobom, które próbują się zalogować Profilem Zaufanym wyświetla się komunikat o wystąpieniu nieoczekiwanego błędu.
Nieoczekiwany chyba tylko dla rządu Tuska
— zaznaczyło Prawo i Sprawiedliwość.
Po czym widać, że KSeF to prawdziwy system rządowy? Najpierw minister ogłasza sukces, a potem pada wydajność. Te same problemy, co w 2021 i 2023 roku. Ale może kiedyś się nauczymy
— napisał z kolei Janusz Cieszyński, poseł PiS, były minister cyfryzacji.
MF nie dostrzega problemu
Ministerstwo Finansów nie dostrzega problemu w całej sprawie.
KSeF działa bez zakłóceń. Przypominamy o dostępności innych metod logowania do systemu
— podkreśliło Ministerstwo Finansów, dodając, iż spowolnienie działania Profilu Zaufanego było planowane
Uruchomienie systemu KSeF
KSeF został uruchomiony o północy z soboty na niedzielę. Jako pierwsi obowiązkiem wystawiania faktur w systemie zostali objęci przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży wraz z podatkiem przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł. Od 1 lutego 2026 r. wszystkie podmioty odbierają faktury za pośrednictwem systemu KSeF.
Resort finansów przypomniał, że w 2026 r. nie ma kar za błędne stosowanie KSeF.
Firm, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł - według szacunków Ministerstwa Finansów - jest ok. 4,2 tys. W drugim etapie wprowadzania KSeF, który rozpocznie się 1 kwietnia br., system obejmie pozostałe firmy - z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają być nim objęte od 1 stycznia 2027 r.
Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie. Tym samym od 1 kwietnia system obejmie dużą część osób pracujących na tzw. samozatrudnieniu, które wystawiają faktury na rzecz innych firm.
720 tys. faktur przyjętych w systemie
Na godz. 10 w Krajowym Systemie e-Faktur przyjęto 720 tys. faktur, a ok. 1,9 mln osób uwierzytelniło się w systemie - poinformował wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. Jak dodał, system działa stabilnie i nie odnotowano żadnych utrudnień.
