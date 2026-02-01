Miało być inaczej. Bruksela poniosła sromotną klęskę w zwalczaniu biurokracji. "Codziennie nakłada na firmy cztery nowe akty prawne"

Miało być pięknie, wyszło jak zwykle? A nawet gorzej. Jak opisuje bowiem „Deutsche Welle”, Komisja Europejska poniosła sromotną klęskę w zakresie ograniczania biurokracji. „Bruksela codziennie nakłada na firmy cztery nowe akty prawne” - czytamy.

Badanie pokazuje porażkę Brukseli

Niemieckie stowarzyszenie gospodarcze ⁠Gesamtmetall (zrzeszające 22 organizacje pracodawców z branży metalowej i elektrotechnicznej, reprezentujące interesy ponad 7100 firm zatrudniających około 2,4 miliona pracowników) opublikowało wyniki badania. Mówią one wprost, że w minionym roku Bruksela poniosła sromotną klęskę w zakresie ograniczania biurokracji.

Cztery nowe akty dziennie

Choć szefowa KE Ursula von der Leyen zapowiadała deregulacyjne ograniczenie przepisów, to jednak w 2025 roku wprowadzono łącznie 1456 aktów prawnych. To ⁠tyle, ile od… roku 2010.

Wiele przedsiębiorstw ledwo nadąża z wdrażaniem nowych przepisów, a Bruksela codziennie nakłada na firmy cztery nowe akty prawne. Według raportu Komisja Europejska zaproponowała 21 dyrektyw i 102 rozporządzenia oraz wydała 137 aktów delegowanych i 1196 aktów wykonawczych

— opisuje DW.

Adam Kacprzak/dw.com

