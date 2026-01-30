W końcu w polskim rządzie znalazł się jeden odważny wiceminister, który potwierdził, że budowa wiatraków i farm słonecznych wiąże się z wielkimi kosztami rozbudowy sieci. I wszyscy musimy za to zapłacić w swoich rachunkach za energię.
Szczera rozmowa
Wojciech Wrochna, który jest sekretarzem stanu w Resorcie Energii i Pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, potwierdził to, o czym - na przekór zapewnieniom zwolenników ratowania klimatu i Brukseli - od dawna mówi wielu ekspertów. Chodzi o to, że produkcja energii z wiatru i słońca nie zapewni niższych opłat za prąd. W wywiadzie dla Business Insider stwierdził, że wprawdzie OZE „są w stanie dostarczać energię przy relatywnie niskich kosztach produkcji”, ale „to nie jest jednak pełny koszt systemu energetycznego, który ponoszą użytkownicy”.
…
