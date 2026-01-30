Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał zabezpieczenia na rzecz Fundacji Forum Konsumentów, która weszła w spór z Allegro. W wydanym komunikacie spółka poinformowała, że sąd zakazał Allegro publikowania niepełnej listy metod dostawy Allegro Smart! Jednocześnie nakazał, żeby wyświetlało wszystkie oferowane metody dostaw zakupów i nie wyróżniało żadnych z nich. Postanowienie nie jest prawomocne i spółka już zapowiedziała złożenie zażalenia w tej sprawie. Takim obrotem sprawy żywo zainteresowany jest InPost, który także jest w sporze z Allegro.
Od 2025 r. Allegro rozpoczęło silną promocję własnych metod dostaw zakupów, kosztem m.in. tych oferowanych przez InPost. Według szacunków InPostu nowy mechanizm w szczytowym okresie dotyczył nawet ponad 30 proc. wszystkich zakupów na Allegro. Miało to spowodować w firmie Rafała Brzoski spadek liczby zrealizowanych dostaw o ok. 2 proc. InPost uznał, że taki sposób działania Allegro narusza zapisy łączącej obie firmy umowy i zażądał 98,7 mln zł kary. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu arbitrażowego, bo Allegro kary umownej nie zapłaciło. Działaniami spółki interesuje się także UOKiK.
CZYTAJ TAKŻE: Allegro zmienia preferencje dostawy? Zamiast wybranego Paczkomatu InPost, zamówienie ma trafiać do punktu Allegro Delivery
Fundacja Forum Konsumentów
Okazuje się jednak, że nie tylko InPost Brzoski wszedł w spór z Allegro. Niezadowolona była także Fundacja Forum Konsumentów, które chce pozwać spółkę. Warszawski Sąd Okręgowy zdecydował o zabezpieczeniu powództwa. Nieprawomocnie nakazał Allegro, żeby wyświetlało wszystkie oferowane metody dostaw zakupów i nie wyróżniało żadnych z nich.
Sąd zakazał Allegro publikowania niepełnej listy metod dostawy Allegro Smart
Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia na rzecz Fundacji Forum Konsumentów, w którym zakazał platformie Allegro wyświetlania niepełnej listy metod dostaw udostępnianych przez sprzedawców, których oferty objęte są usługą „Allegro Smart!”
Sąd zakazał wyświetlania w procesie zakupowym na stronie i w aplikacji Allegro niekompletnej listy metod dostawy, a także domyślnego oznaczania i wyróżniania w jakikolwiek sposób jakiejkolwiek metody dostawy udostępnionej przez sprzedającego w usłudze Allegro Smart!
Dotyczy to sytuacji, gdy produkt został umieszczony przez użytkownika w koszyku zakupowym, a wartość uprawnia użytkownika do skorzystania z usługi Allegro Smart! bez ponoszenia opłaty z tytułu dostawy.
Sąd nakazał jednocześnie Allegro, na czas trwania postępowania sądowego, aby wyświetlano w procesie zakupowym wszystkie metody dostaw udostępnionych przez sprzedającego, którego oferty objęte są usługą Allegro Smart!
— czytamy we wpisie Fundacji Forum Konsumentów na platformie X.
CZYTAJ TAKŻE: Krzywda polskich firm. InPost płaci setki milionów podatku CIT, a niemiecki DHL… nic! Rafał Brzoska: Lista wstydu firm kurierskich
Zakaz i nakaz
A jak brzmią postanowienia sądu?
• Zakaz:
wyświetlania niekompletnej listy metod dostawy udostępnionych przez sprzedającego, oraz domyślnego oznaczania i wyróżniania w jakikolwiek sposób, jakiejkolwiek metody dostawy udostępnionej przez sprzedającego, którego oferty objęte są usługą i którego produkt został umieszczony przez użytkownika w koszyku zakupowym w przypadku umieszczenia w koszyku zakupowym produktów o wartości uprawniającej użytkownika do skorzystania z usługi Allegro Smart!
• Nakaz:
wyświetlania w procesie zakupowym wszystkich metod dostaw udostępnionych przez sprzedającego, którego oferty objęte są usługą i którego produkt został umieszczony przez użytkownika w koszyku zakupowym, bez domyślnego oznaczania lub wyróżniania w jakikolwiek sposób, którejkolwiek z metod dostaw udostępnionych przez sprzedającego w przypadku umieszczenia w koszyku zakupowym produktów o wartości uprawniającej użytkownika do skorzystania z usługi Allegro Smart!
Stanowisko Allegro
Zabezpieczenie sądowe nie jest prawomocne i Allegro ma tydzień na złożenie zażalenia do Sądu Apelacyjnego, co zamierza zrobić. Uważa, że decyzja o zabezpieczeniu jest bezpodstawna i wydana bez wysłuchania stanowiska firmy.
Allegro PL udostępnia w procesie zakupowym prezentację metod dostaw, która jest zgodna z przepisami prawa i odpowiada potrzebom klienta, co potwierdzają prowadzone przez Allegro PL badania satysfakcji klienta. Podejście to jest również zgodne z funkcjonującymi standardami rynkowymi stosowanymi powszechnie przez innych uczestników rynku
— uważają władze spółki. Allegro twierdzi, że Fundacja Forum Konsumentów nie kontaktowała się z firmą przed złożeniem wniosku o udzielenie zabezpieczenia.
Robert Knap/wirtualnemedia.pl
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/751970-zmiany-na-allegro-sad-wydal-postanowienie-co-na-to-inpost
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.