Sąd nakazał Allegro dokonanie zmian. Chodzi o preferowanie własnych metod dostawy zakupów. Czy InPost może być zadowolony?

Sąd udzielił zabezpieczenia na rzecz Fundacji Forum Konsumentów w sprawie Allegro. Na zdjęciu paczkomat InPost / autor: Fratria
Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał zabezpieczenia na rzecz Fundacji Forum Konsumentów, która weszła w spór z Allegro. W wydanym komunikacie spółka poinformowała, że sąd zakazał Allegro publikowania niepełnej listy metod dostawy Allegro Smart! Jednocześnie nakazał, żeby wyświetlało wszystkie oferowane metody dostaw zakupów i nie wyróżniało żadnych z nich. Postanowienie nie jest prawomocne i spółka już zapowiedziała złożenie zażalenia w tej sprawie. Takim obrotem sprawy żywo zainteresowany jest InPost, który także jest w sporze z Allegro.

Od 2025 r. Allegro rozpoczęło silną promocję własnych metod dostaw zakupów, kosztem m.in. tych oferowanych przez InPost. Według szacunków InPostu nowy mechanizm w szczytowym okresie dotyczył nawet ponad 30 proc. wszystkich zakupów na Allegro. Miało to spowodować w firmie Rafała Brzoski spadek liczby zrealizowanych dostaw o ok. 2 proc. InPost uznał, że taki sposób działania Allegro narusza zapisy łączącej obie firmy umowy i zażądał 98,7 mln zł kary. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu arbitrażowego, bo Allegro kary umownej nie zapłaciło. Działaniami spółki interesuje się także UOKiK.

Fundacja Forum Konsumentów

Okazuje się jednak, że nie tylko InPost Brzoski wszedł w spór z Allegro. Niezadowolona była także Fundacja Forum Konsumentów, które chce pozwać spółkę. Warszawski Sąd Okręgowy zdecydował o zabezpieczeniu powództwa. Nieprawomocnie nakazał Allegro, żeby wyświetlało wszystkie oferowane metody dostaw zakupów i nie wyróżniało żadnych z nich.

Sąd zakazał Allegro publikowania niepełnej listy metod dostawy Allegro Smart

Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia na rzecz Fundacji Forum Konsumentów, w którym zakazał platformie Allegro wyświetlania niepełnej listy metod dostaw udostępnianych przez sprzedawców, których oferty objęte są usługą „Allegro Smart!”

Sąd zakazał wyświetlania w procesie zakupowym na stronie i w aplikacji Allegro niekompletnej listy metod dostawy, a także domyślnego oznaczania i wyróżniania w jakikolwiek sposób jakiejkolwiek metody dostawy udostępnionej przez sprzedającego w usłudze Allegro Smart!

Dotyczy to sytuacji, gdy produkt został umieszczony przez użytkownika w koszyku zakupowym, a wartość uprawnia użytkownika do skorzystania z usługi Allegro Smart! bez ponoszenia opłaty z tytułu dostawy.

Sąd nakazał jednocześnie Allegro, na czas trwania postępowania sądowego, aby wyświetlano w procesie zakupowym wszystkie metody dostaw udostępnionych przez sprzedającego, którego oferty objęte są usługą Allegro Smart!

— czytamy we wpisie Fundacji Forum Konsumentów na platformie X.

Zakaz i nakaz

A jak brzmią postanowienia sądu?

 Zakaz:

wyświetlania niekompletnej listy metod dostawy udostępnionych przez sprzedającego, oraz domyślnego oznaczania i wyróżniania w jakikolwiek sposób, jakiejkolwiek metody dostawy udostępnionej przez sprzedającego, którego oferty objęte są usługą i którego produkt został umieszczony przez użytkownika w koszyku zakupowym w przypadku umieszczenia w koszyku zakupowym produktów o wartości uprawniającej użytkownika do skorzystania z usługi Allegro Smart!

 Nakaz:

wyświetlania w procesie zakupowym wszystkich metod dostaw udostępnionych przez sprzedającego, którego oferty objęte są usługą i którego produkt został umieszczony przez użytkownika w koszyku zakupowym, bez domyślnego oznaczania lub wyróżniania w jakikolwiek sposób, którejkolwiek z metod dostaw udostępnionych przez sprzedającego w przypadku umieszczenia w koszyku zakupowym produktów o wartości uprawniającej użytkownika do skorzystania z usługi Allegro Smart!

Stanowisko Allegro

Zabezpieczenie sądowe nie jest prawomocne i Allegro ma tydzień na złożenie zażalenia do Sądu Apelacyjnego, co zamierza zrobić. Uważa, że decyzja o zabezpieczeniu jest bezpodstawna i wydana bez wysłuchania stanowiska firmy.

Allegro PL udostępnia w procesie zakupowym prezentację metod dostaw, która jest zgodna z przepisami prawa i odpowiada potrzebom klienta, co potwierdzają prowadzone przez Allegro PL badania satysfakcji klienta. Podejście to jest również zgodne z funkcjonującymi standardami rynkowymi stosowanymi powszechnie przez innych uczestników rynku

— uważają władze spółki. Allegro twierdzi, że Fundacja Forum Konsumentów nie kontaktowała się z firmą przed złożeniem wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Robert Knap/wirtualnemedia.pl

