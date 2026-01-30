Produkt Krajowy Brutto Polski w 2025 r. wzrósł o 3,6 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Nie jest to oszałamiający wynik, bo w 2024 r. PKB wzrósł o 3 proc. Niemniej premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański pieją z zachwytu. „Przed nami Rok Przyspieszenia” - napisał na platformie X szef rządu. Sęk w tym, że obecny wzrost PKB wynika z konsumpcji, a nie ze stabilnego zwiększania inwestycji i rozwoju gospodarczego. W efekcie zwykli obywatele w ogóle nie odczuwają rosnącego PKB.
Dane GUS pokazują, że w 2025 r. w polskiej gospodarce coś drgnęło, po katastrofie, jaką był pierwszy rok rządów koalicji Donalda Tuska. Według wstępnych szacunków PKB za ubiegły rok może wynieść 3,6 proc., choć pierwsze dwa kwartały nie wyglądały różowo i przypominały poziomy z 2024 r.
Donald Tusk pompuje propagandę sukcesu na całej linii.
My naprawdę ich przegonimy! Wzrost gospodarczy za cały 2025: Francja 0,9, Niemcy 0,3, Polska 3,6!A przed nami
CZYTAJ TAKŻE: Raport WEI: Dotychczasowy model wzrostu gospodarczego Polski wyczerpuje się. Eksperci wskazują m.in. na spadek inwestycji
Na kogo naciera min. Domański?
Rzeczywiście w Polsce mamy do czynienia z przyzwoitym, jak na warunki unijne poziomem wzrostu gospodarczego, tyle że - jak podkreślają ekonomiści - w Polsce głównym motorem tego wzrostu jest konsumpcja, a saldo handlu zagranicznego wręcz ciągnie nasz wzrost w dół.
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański twierdzi jednak, że polska gospodarka jest w natarciu.
Polska gospodarka w natarciu. Zamykamy cały rok 2025 wzrostem PKB na poziomie 3,6%, znacznie wyżej niż poprzednie. Ścieżka wzrostu gospodarczego potwierdzona. Rosną inwestycje. Rok 2026 będzie rokiem przyspieszenia Polski
CZYTAJ TAKŻE: Rekordowa liczba zwolnień grupowych! „Rz”: W 2025 zgłoszono ich ponad 97,6 tys. Najwięcej od globalnego kryzysu finansowego
Inwestycje
GUS podał także, że inwestycje w 2025 r. wzrosły o 4,2 proc. wobec spadku o 0,9 proc. w 2024. Jeśli zatem weźmiemy pod uwagę poważny regres, jaki miał miejsce w pierwszym roku rządów Donalda Tuska, wzrost inwestycji w 2025 r. jest ledwie odbiciem się od kompletnego dna.
Nie mogą się w żaden sposób mierzyć z poziomem inwestycji bezpośrednich w ostatnim roku rządów PiS, czyli w 2023 r. Nie mówiąc już o poziomie polskich inwestycji poza granicami kraju, bo te osiągnęły wówczas rekordowy poziom 10,4 mld USD, czyli zanotowały wzrost o 64 proc. w ujęciu rok do roku. Ogromna ich część dotyczyła Stanów Zjednoczonych.
CZYTAJ TAKŻE: Drastycznie spadają inwestycje bezpośrednie w Polsce. Morawiecki: Doganiają nas już Czesi. Brakuje władzy, która zajmuje się państwem
Podsumowanie
Czy można się cieszyć ze wskaźników statystycznych, kiedy życie Polaków z dnia na dzień staje się droższe, kiedy rośnie bezrobocie, a firmy zagraniczne nie tylko nie planują inwestycji w Polsce, ale zwijają otwarte u nas fabryki i interesy? Dobre samopoczucie premiera i ministra finansów jest tak różne od emocji tych, którzy muszą korzystać z usług publicznej opieki zdrowotnej, a którzy dziś słyszą, że pieniędzy w szpitalach nie ma nawet na posiłki i na potęgę zamykane są kolejne oddziały.
CZYTAJ TAKŻE: Stawka żywieniowa będzie niższa o 4,50! To koniec programu „Dobry posiłek w szpitalu!”. „Utrzymywanie standardów niemożliwe”
