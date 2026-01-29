Telewizja wPolsce24 zainicjowała akcję „Oznaczyć Produkty Mercosur”. Jest to odpowiedź na zagrożenie, jakie wynika z zalewu kiepskiej jakości żywności z krajów Mercosur. Polacy powinni mieć możliwość, żeby wybrać między zdrowym i rodzimym jedzeniem, a tym, które nie spełnia restrykcyjnych europejskich norm.
Nie udało się zablokować umowy z Mercosur. Polskiemu rządowi ani polskiemu prezydentowi. Zabiegi były szerokie, ale nie wyszło. Można powiedzieć: „Niemcy górą”. Natomiast zachęcamy do tego, aby oznaczać te produkty. Żeby państwo wiedzieli, co wybierają
— powiedział Marcin Wikło.
Jest nacisk na to, żeby wybierać polskie produkty. To nie tylko apel polskich rolników. Od lat spotykamy się z apelem, żeby być patriotą, jeżeli chodzi o wybór produktów żywnościowych. Jako telewizja chcemy państwa do tego zachęcać, ale także producentów rolniczych
— dodała Marzena Kawa.
UE zmusi Polaków do kupowania produktów z Mercosur
Z kolei Mariusz Pilis zauważył, że akcja zapewne nie spodoba się politykom w Unii Europejskiej.
Akcja bezsprzecznie będzie zwiększać świadomość konsumentów. Próba oznakowania produktów z Mercosur będzie tak działać. Jeżeli dojdzie dojdzie do powszechnego i świadomego wyboru polskich produktów, a nie produktów oznaczonych z Mercosur, to jakiej reakcji spodziewamy się po Unii Europejskiej? Okaże się, że jeden z rynków Unii Europejskiej, na przykład polski, świadomie wybiera swoje polskie produkty. Będą nas regulować dalej. Będą nas regulować w taki sposób, żebyśmy byli zmuszeni do zakupienia tych rzeczy
— powiedział.
Francja zaproponowała rozwiązanie, żeby wprowadzić takie oznaczenia. Rzecznik ministra Stefana Krajewskiego powiedziała, że szef resortu popiera ten pomysł.
Nie mam zaufania, że pan minister Stefan Krajewski będzie miał odwagę, żeby wprowadzić prawdziwe oznakowanie. Dla mnie ta akcja jest o tyle ważna, że trafia bezpośrednio w niektóre potrzeby
— stwierdził Samuel Pereira.
„Powinny być specjalne oznaczenia”
O akcję zapytany został Marcin Możdżonek z Konfederacji.
Podpisałbym się pod taką akcją, ale bym ją dalej rozszerzył. Jestem oczywiście oczywiście. Patriotyzm gospodarczy jest mi bliski. Jeżeli mamy dobry produkt polski i nie musimy szukać zamiennika zagranicznego, to uważam, że powinniśmy wybierać produkt polski. Jak najbardziej powinny być specjalne oznaczenia
— powiedział były siatkarz.
xyz/Telewizja wPolsce24
