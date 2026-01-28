Czy UE odmrozi proces ratyfikacji umowy? Ameryka to jej największy partner handlowy, ale Bruksela szuka dla niego alternatywy

Amerykańskie dolary i euro (zdjęcie symboliczne) / autor: Fratria
Amerykańskie dolary i euro (zdjęcie symboliczne) / autor: Fratria

Ważą się losy wielkiej umowy handlowej Unia – USA. Europarlament zdecyduje w przyszłym tygodniu, czy będzie dalej procedowana czy nie. W tle jest spór o Grenlandię.

Spór o Grenlandię

Choć amerykański prezydent złagodził kilka dni temu swoje stanowisko w sprawie przejęcia Grenlandii i po negocjacjach z przedstawicielami Unii zrezygnował z dodatkowych ceł na import z kilku krajów wspólnoty, to jednak nie wiadomo, czy eurodeputowani zatwierdzą porozumienie handlowe ze Stanami Zjednoczonymi. Według medialnych doniesień, Parlament Europejski w przyszłym tygodniu wypowie się, czy wznowić proces ratyfikacyjny czy też nie. Jeśli większość poprze wniosek w tej sprawie, to  ostateczne zatwierdzenie dokumentów mogłoby nastąpić w lutym.

Zamrożenie umowy handlowej w USA było jednym z argumentów, jakich użyła Bruksela w czasie negocjacji na rzecz zakończenia sporu o Grenlandię, gdy Donald Trump wspominał o siłowym jej przejęciu.
 …

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych