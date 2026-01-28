Ważą się losy wielkiej umowy handlowej Unia – USA. Europarlament zdecyduje w przyszłym tygodniu, czy będzie dalej procedowana czy nie. W tle jest spór o Grenlandię.
Spór o Grenlandię
Choć amerykański prezydent złagodził kilka dni temu swoje stanowisko w sprawie przejęcia Grenlandii i po negocjacjach z przedstawicielami Unii zrezygnował z dodatkowych ceł na import z kilku krajów wspólnoty, to jednak nie wiadomo, czy eurodeputowani zatwierdzą porozumienie handlowe ze Stanami Zjednoczonymi. Według medialnych doniesień, Parlament Europejski w przyszłym tygodniu wypowie się, czy wznowić proces ratyfikacyjny czy też nie. Jeśli większość poprze wniosek w tej sprawie, to ostateczne zatwierdzenie dokumentów mogłoby nastąpić w lutym.
Zamrożenie umowy handlowej w USA było jednym z argumentów, jakich użyła Bruksela w czasie negocjacji na rzecz zakończenia sporu o Grenlandię, gdy Donald Trump wspominał o siłowym jej przejęciu.
