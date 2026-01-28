Spór zbiorowy między pracownikami a zarządem Dino Polska wszedł w etap mediacji po nieobecności przedstawicieli spółki na rozmowach. Inwestorzy obawiają się presji kosztowej, choć analitycy wskazują, że na kurs akcji silniej wpływają czynniki makroekonomiczne i ryzyko deflacji w handlu.
Spór zbiorowy w Dino
Jak podaje „Puls Biznesu”, konflikt między pracownikami Dino Polska a zarządem sieci eskaluje po tym, jak przedstawiciele spółki nie stawili się na spotkaniu wyznaczonym w ramach sporu zbiorowego. Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy Konfederacja Pracy (OPZZ KP) sporządził jednostronny protokół rozbieżności i przekazał go zarówno pracodawcy, jak i resortowi pracy, który powinien teraz wskazać mediatora. Związkowcy podkreślają, że celem procedury nie jest strajk, lecz porozumienie.
Liczymy na to, że pracodawca na etapie mediacji usiądzie do stołu
— powiedział przewodniczący OPZZ KP Michał Lewandowski.
Wśród postulatów są m.in. podwyżki płac, przywrócenie funduszu socjalnego oraz zwiększenie zatrudnienia, by ograniczyć przeciążenie pracą.
Inwestorzy boją się kosztów
Widmo konfliktu pracowniczego budzi niepokój inwestorów, którzy obawiają się presji kosztowej i spadku marż. Jak zauważa Janusz Pięta z Biura Maklerskiego mBanku, medialność związków i ryzyko wyższych kosztów pracy mogą „osłabiać pozytywną tezę inwestycyjną dla Dino”.
Jednocześnie analityk studzi emocje, wskazując, że strajk jest narzędziem ostatecznym i trudnym do przeprowadzenia w tak dużej organizacji. Podkreśla też, że poziom wynagrodzeń w handlu wyznacza rynek, a sieci muszą oferować konkurencyjne stawki, jeśli chcą utrzymać kadry.
Deflacja w handlu ważniejsza niż konflikt
Zdaniem analityków spadek kursu Dino - o ponad 6 proc. w skali miesiąca - ma w większym stopniu podłoże makroekonomiczne niż pracownicze. Janusz Pięta zwraca uwagę na niższą od oczekiwań inflację żywności, co obniża perspektywy wzrostu sprzedaży porównywalnej. Dodatkowym ryzykiem dla całego sektora jest powrót deflacji w koszykach zakupowych, sygnalizowany już przez Jeronimo Martins w Biedronce.
Inwestorzy w pewnym stopniu dyskontują ryzyko, że deflacja pojawi się w kolejnych kwartałach
— zaznacza analityk.
