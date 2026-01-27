Słowacja przeciwna „absurdalnym celom klimatycznym”. Czy pod mocnym apelem Roberta Fico podpisze się rząd Donalda Tuska?

  • Gospodarka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Archiwalne zdjęcie - Robert Fico na CEE Innovators Summit / autor: Fratria
Archiwalne zdjęcie - Robert Fico na CEE Innovators Summit / autor: Fratria

Pora zawiesić podatek węglowy czy unijny system ETS na przynajmniej cztery–pięć lat bo niszczy europejski przemysł – uważa premier Słowacji. W otwartym liście do szefowej Komisji Europejskiej żąda konkretnych decyzji. Czy w zdominowanej przez Niemcy Unii znajdzie sojuszników?

Czy wystarczy siły i odwagi?

Trudno powiedzieć, czy gdy Ursula von der Leyen przekonywała na światowym forum Ekonomicznym w  Davos, że Unia nie zboczy z kursu „ratowania klimatu”, wiedziała o liście premiera Roberta Fico. Deklarując jednak, że wspólnota zamierza realizować zieloną agendę, dała jednoznaczny sygnał, iż redukcja emisji CO2 ciągle jest priorytetem.

Z kolei premier Fico uważa, że „absurdalne cele klimatyczne” uderzają w konkurencyjność unijnego przemysłu, co osłabia całą gospodarkę bloku. Tym…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych