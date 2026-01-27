Unia Europejska i Indie zakończyły negocjacje umowy o wolnym handlu - poinformowała Komisja Europejska. Według niej Indie będą stopniowo znosić wysokie cła na europejskie towary przemysłowe, np. stawki na samochody mają zostać obniżone ze 110 proc. do 10 proc.
UE i Indie zapisują się dziś w historii, pogłębiając partnerstwo między największymi demokracjami świata
— powiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen, która dzisiaj wzięła udział w szczycie UE-Indie w Delhi wraz z premierem Indii Narendrą Modim.
Stworzyliśmy strefę wolnego handlu dla 2 miliardów ludzi, co przyniesie korzyści gospodarcze obu stronom. Daliśmy światu sygnał, że współpraca oparta na zasadach wciąż przynosi znakomite rezultaty
— podkreśliła.
Według KE Indie będą stopniowo obniżać cła na europejskie samochody ze 110 proc. do zaledwie 10 proc., a taryfy na części samochodowe zostaną całkowicie zniesione w okresie od pięciu do dziesięciu lat. Cła sięgające 44 proc. na maszyny, 22 proc. na chemikalia i 11 proc. na produkty farmaceutyczne również zostaną w większości zniesione.
Według Komisji będzie to największa liberalizacja, jaką Indie kiedykolwiek wprowadziły w handlu z innym państwem.
