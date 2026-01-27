Rekordowa liczba zwolnień grupowych! "Rz": W 2025 zgłoszono ich ponad 97,6 tys. Najwięcej od globalnego kryzysu finansowego

Dziennik „Rzeczpospolita” zwrócił uwagę w dzisiejszym wydaniu, że rok 2025 był rekordowy pod względem zwolnień grupowych: zgłoszono ich do urzędów pracy ponad 97,6 tys., najwięcej od globalnego kryzysu finansowego z lat 2008–2009 i trzy razy tyle, ile w 2024 r.

Gazeta wskazuje, że skokowy wzrost wynikał ze zmian w Poczcie Polskiej, która chcąc zmienić regulamin wynagrodzeń, musiała zgłosić ponad 51 tys. grupowych wypowiedzeń zmieniających.

Ale i bez niej zgłoszono w 2005 r. zwolnienia 46 tys. osób

— zaznacza.

Według „Rzeczpospolitej” społeczne emocje nasilał fakt, że stały za nimi znane firmy, w tym PKP Cargo, meblarski gigant Black Red White, Beko, Henkel czy eksporter Eko-Okna. Gazeta dodaje, że echem odbiła się fala zwolnień w centrach usług wspólnych m.in. Fujitsu Technology Solutions, HSBC, Heinekena i Shella, która dotknęła Kraków.

