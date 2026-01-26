Bilion euro na morskie farmy wiatrowe. Na złość Trumpowi! "Znów ideologia przeważyła nad rachunkiem ekonomicznym"

Turbina wiatrowa / autor: Pexels.com
Czy zachodnie państwa Unii wespół z Wielką Brytanią zainwestują bilion euro w budowę wiatraków na Morzu Północnym? Tak wynika z ogłoszonych dziś tzw. deklaracji hamburskich. – Ja bym jej nie podpisała, bo znów ideologia przeważyła nad rachunkiem ekonomicznym – ocenia Anna Łukaszewska–Trzeciakowska, była minister Klimatu i Środowiska.

Bez ekonomicznego uzasadnienia

Szefowie siedmiu rządów, ministrowie energii dziewięciu krajów położonych w rejonie Morza Północnego i liczni przedstawiciele branży wiatrowej na szczycie w Hamburgu ogłosili deklaracje, zakładające dynamiczny rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Jak podaje branżowa organizacja Wind Europe, do połowy wieku mają powstać wiatraki o łącznej mocy aż 300 GW, dla porównania – obecnie działające Morskie Farmy Wiatrowe (MFW) w Unii…

