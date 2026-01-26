Cena złota ponownie pobiła rekord wszech czasów - 26 stycznia po raz pierwszy w historii przebiła cenę 5 tys. dolarów za uncję. Eksperci wskazują, że największy inwestorzy coraz chętniej wybierają inwestycje właśnie w ten kruszec. Warto przy tym zauważyć, że Polska niebawem dołączy do TOP 10 krajów, jeżeli chodzi o ilość rezerw tego kruszcu, co jest konsekwencją polityki realizowanej przez Narodowy Bank Polski pod rządami prof. Adama Glapińskiego.
Cena złota
26 stycznia wcześnie rano cena uncji na rynku spotowym osiągnęła w szczytowym momencie cenę 5092,71 dolarów, co było wzrostem o około 2 proc. w porównaniu z cenami z 23 stycznia. Później cena nieco spadła, ale cały czas utrzymywała się w okolicach 5050 dolarów. Z kolei cena w kontraktach terminowych z dostawą na luty osiągnęła 5056,60 dolarów za uncję.
Od początku roku cena złota wzrosła już o 17 proc., kontynuując silny trend wzrostowy z roku ubiegłego. W 2025 r. cena uncji zwiększyła się o 64 proc., co było największym rocznym wzrostem od 1979 r.
Popyt na złoto napędzany jest poszukiwaniem bezpiecznych aktywów w związku z coraz bardziej niestabilną sytuacją na świecie, ale także znaczącymi zakupami banków centralnych, wyższą niż zwykle inflacją i słabym dolarem. W ostatnich dniach do czynników niestabilności doszły spór między USA a pozostałymi krajami NATO w związku z roszczeniami Donalda Trumpa wobec Grenlandii, a także groźby prezydenta USA, że nałoży cła w wysokości 100 proc. na Kanadę.
W ślad za złotem drożeją również pozostałe metale szlachetne, w tym srebro, które w miniony piątek po raz pierwszy w historii przebiło barierę stu dolarów za uncję.
To nie koniec
„DW” zwróciło uwagę, że według ekspertów złoto posiada wciąż znaczny potencjał wzrostowy, ponieważ amerykański bank inwestycyjny Goldman Sachs podwyższył cenę docelową złota na koniec 2026 roku do 5400 dolarów.
W dłuższej perspektywie czasowej wzrost ten powinien się utrzymać w kontekście niezmienionych czynników napędzających
— przytoczono badanie przeprowadzone przez DZ Bank.
Decyzja prezesa NBP
Kilka dni temu prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że bank centralny podjął decyzję o zwiększeniu zasobów złota w rezerwach do 700 ton.
Na koniec grudnia ub.r. NBP posiadał 17,69 mln uncji złota, czyli ok. 550 ton tego kruszcu – wynika z danych opublikowanych przez bank centralny. To oznacza, że w ciągu grudnia zasoby złota w NBP wzrosły o 221 tys. uncji, czyli prawie 6,9 tony.
Wartość złota posiadanego przez bank centralny wyniosła na koniec ub.r. prawie 275,6 mld zł. W dolarach ta wartość wyniosła ponad 76,5 mld dolarów, a w euro – prawie 65,2 mld euro.
Strategia Glapińskiego
Warto zauważyć, że pod względem zasobów złota polski bank centralny już wyprzedza na przykład Europejski Bank Centralny oraz Bank Anglii.
Glapiński od dawna stoi na stanowisku, że złoto stanowi „kotwicę bezpieczeństwa państwowego, filar zaufania do naszej waluty i gospodarki oraz gwarancję niezależności państwowej i gospodarczej”.
Światowe trendy i ogromny wzrost wartości złota pokazują, że decyzja ta od samego początku była słuszna.
Rządzący łaszą się na złoto?
Polityka kupowania złota nie wszystkim się jednak podoba. Adam Glapiński wielokrotnie był atakowany za kupowanie złota przez środowiska medialne związane z obecnymi władzami.
Pod koniec ubiegłego roku niemieckie media sugerowały, że polski rząd powinien dobrać się do ogromnych rezerw Polski.
Niemiecki publicysta Klaus Bachmann na łamach „Berliner Zeitung” sugerował, że Donald Tusk powinien sprzedać polskie rezerwy, aby… łatać dziurę budżetową swojego rządu.
Donald Tusk już raz przeprowadził podobny manewr. Po 2007 roku, w kryzysie bankowym, znacjonalizował po prostu prywatne fundusze emerytalne i mógł w ten sposób „zmanipulować” poziom długu publicznego w dół, by wesprzeć banki w tarapatach
— sugerował.
Co więcej, oskarżał on prezesa NBP o… blokowanie środków.
