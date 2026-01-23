Plan odbudowy Ukrainy coraz bliżej. Karty rozdaje Ameryka, Unia Europejska oferuje szybkie członkostwo

Flagi Ukrainy i UE powiewają na Placu Europejskim w Kijowie / autor: Fratria
Gigantyczny plan odbudowy i rozwoju Ukrainy wart nawet 800 miliardów dolarów jest już niemal gotowy. Ukraińcy mogą liczyć nie tylko na szybkie członkostwo we Wspólnocie Europejskiej i dostęp do rynków ale też na wielkie, zagraniczne inwestycje, które będą napędzać gospodarkę. Trudno przewidzieć, czy i jak na tym skorzysta Polska, choć znajduje się w gronie liderów pomocy Ukrainie.

Plan na finiszu

Szanse na zawarcie rozejmu w Ukrainie rosną, skoro szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła założenia planu odbudowy dla tego kraju po nadzwyczajnym (nocnym) szczycie przywódców krajów członkowskich. Dokumenty były przygotowywane od kilku miesięcy, a prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiadał wielokrotnie, że potrzeba będzie nawet 800 mld dolarów na odbudowę i rozwój państwa…

