Silny mróz w centrum Europy i wzrost zapotrzebowania powodują, że w Unii pozostała już tylko połowa zapasów gazu, zgromadzonych na obecny sezon grzewczy. Na dodatek giełdowe ceny paliwa idą ostro w górę.
Magazyny gazu w Unii Europejskiej są wypełnione tylko w połowie – wynika z informacji Gas Infrastructure Europe. To dane uśrednione, bo sytuacja w poszczególnych krajach jest różna, także ze względu na dostępne pojemności magazynowe. Najmniej zapasów ma Chorwacja (poniżej 30 proc.) ale także Holandia czy Łotwa (ponad 35 proc.). Okazuje się, że Polska jest pod tym względem w dość komfortowej sytuacji, gdyż w podziemne magazyny pozostają wypełnione w ponad 70 proc. Korzystniejsze wskaźniki mają Portugalia i Szwecja (ponad 80 proc.).
Niższy niż w poprzednich latach wskaźnik wypełnienia…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/751333-ostra-zima-mrozi-europe-gazu-coraz-mniej-a-cena-szybko-rosnie