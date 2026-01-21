Tylko U Nas

Ocena prezydenta Karola Nawrockiego jest bardzo mocna i trafna. Jego słowa oddają skalę dramatu jeśli chodzi o finanse publiczne. Prezydent mówił o „kapitulacji, o „chaosie”, ale moim zdaniem, to także w dużej mierze dowód na łamanie prawa” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Janusz Szewczak, były członek zarządu PKN Orlen, były poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Budżet zawiedzionych oczekiwań Polaków”

Prezydent Karol Nawrocki przedwczoraj podpisał ustawę budżetową na 2026 roku i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.

To budżet, który pokazuje bezradną kapitulację wobec wyzwań, przed jakimi stoi Polska. To budżet niespełnionych obietnic z kampanii wyborczej, zawiedzionych oczekiwań Polaków

— ocenił.

