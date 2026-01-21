Wielkie umowy otwierające unijny rynek na towary z różnych stron świata to element nowej wizji kontynentu europejskiego, jaką zamierza zrealizować Ursula von der Leyen. Szefowa Komisji Europejskiej zakłada także, że będzie jeszcze więcej unii w Unii.
Czy zatem opór i protesty niektórych krajów członkowskich lub grup obywateli nie będą miały już żadnego znaczenia?
Mercosur to dopiero początek
Gdy w Strasburgu tysiące rolników protestowało (po raz kolejny) przeciwko umowie o wolnym handlu z grupą Mercosur (czterech państw Ameryki Łacińskiej) , a francuska policja potraktowała ich gazem, to zaledwie 370 km dalej - w Davos - przewodnicząca Komisji Europejskiej nie tylko zachwalała to porozumienie, ale też przedstawiła plany kolejnych. W wystąpieniu na Światowym Forum Ekonomicznym przekonywała, że właśnie „wyłania się nowa Europa”. A mają ją wspierać umowy o wolnym handlu, które zapewnią wspaniałą przyszłość i rozwój gospodarczy kontynentu. …
