Czy Polska stanie się potęgą wśród globalnych rezerw złota? Narodowy Bank Polski podjął decyzję o zwiększeniu rezerw złota do poziomu 700 ton – ogłosił prezes Adam Glapiński. To krok, który sprawi, że zamienimy 12. miejsce w światowym rankingu na TOP10. Co to oznacza dla polskiej gospodarki?
Na koniec 2025 r. NBP dysponował 550 tonami złota wartymi blisko 276 mld zł (ok. 76,5 mld dolarów). Dzięki nowym zakupom Polska dołączy do elitarnej dziesiątki państw z największymi zasobami kruszcu.
Glapiński: „Dalsze zwiększanie rezerw – to nasza strategia”
„Narodowy Bank Polski podjął decyzję o dalszym zwiększeniu rezerw złota do poziomu 700 ton. Dzięki temu Polska znajdzie się w elitarnej dziesiątce państw o największych zasobach złota na świecie”
– przekazał szef NBP w oficjalnym komunikacie.
Rekord 2025: NBP największym kupującym złoto na świecie
Prezes Glapiński podkreśla patriotyczny wymiar decyzji. To odpowiedź na niestabilność globalnych rynków i budowanie suwerenności finansowej.
Tydzień temu na konferencji prasowej prezes ujawnił szczegóły. W 2025 r. NBP kupił ponad 100 ton złota, stając się największym nabywcą kruszcu wśród banków centralnych globu. Aktualne rezerwy wynoszą: 550 ton i plasują Polskę na 12. miejsce w rankingu. Cel wyznaczono na 700 ton, co da nam miejsce wśród TOP 10 światowych potęg.
„Zamierzam zwrócić się do zarządu NBP o uchwałę w sprawie zwiększenia zasobów złota do 700 ton”
– deklarował Glapiński. Decyzja zapadła błyskawicznie.
Co to oznacza dla Polski i gospodarki?
Wzrost rezerw złota wzmacnia pozycję NBP w kryzysach, chroni przed inflacją i buduje zaufanie inwestorów. Polska dołącza do grona liderów jak USA, Niemcy czy Włochy.
Źródło: Komunikat NBP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/751155-nbp-zwieksza-rezerwy-zlota-do-700-ton-co-to-oznacza
