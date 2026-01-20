Tak źle nie było nawet w pandemii. Tylko w dwa lata w Europie zredukowano 104 tys. miejsc pracy związanych z motoryzacją!

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych przedstawiło raport, z którego wynika, że zaledwie w ciągu dwóch lat producenci części motoryzacyjnych z Europy ogłosili redukcję 104 tys. miejsc pracy, co oznacza średnio ponad 140 zwolnień dziennie. Skala cięć jest większa niż podczas pandemii

Rok 2025 przyniósł kolejne 50 tysięcy zwolnień w europejskim przemyśle dostawców. W połączeniu z 54 tysiącami miejsc pracy utraconych w 2024 roku, oznacza to 104 tysiące zlikwidowanych etatów w zaledwie dwa lata. W tym samym czasie sektor był w stanie wygenerować zaledwie około 7 tysięcy nowych miejsc pracy, co pokazuje dramatyczną dysproporcję między tempem likwidacji a tworzenia zatrudnienia

— poinformowało w opublikowanym dziś raporcie Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).

Skala tych cięć przewyższa nawet najtrudniejsze momenty pandemii COVID-19 (…)

— dodało.

Jednocześnie w Europie rośnie produkcja pojazdów elektrycznych. Zgodnie z prognozami GlobalData (LMC Automotive), produkcja elektryków w UE wzrosła między 2024 a 2025 rokiem o 23 proc. rok do roku. Do końca 2025 r. co czwarte auto produkowane w Europie ma być pojazdem elektrycznym lub hybrydą typu plug-in - podano.

Problem polega na tym, że wzrost produkcji pojazdów elektrycznych nie rekompensuje strukturalnego spadku całkowitego wolumenu produkcji pojazdów. W 2025 r. w UE wyprodukowano około 3,3 mln pojazdów elektrycznych, podczas gdy jeszcze w 2023 r. prognozy zakładały poziom 4,8 mln. Jednocześnie całkowita produkcja samochodów w UE pozostaje o około 20 proc. niższa niż w 2019 r., co oznacza trwałą lukę rzędu 3,1 mln pojazdów rocznie

— wskazano w raporcie.

Prognozy nie są optymistyczne

Zdaniem autorów raportu prognozy nie sugerują poprawy. Wynika z nich, że od 2026 r. wolumen produkcji się ustabilizuje, a więc Europa będzie produkować mniej aut, natomiast brakujące pojazdy będą sprzedawać na kontynencie konkurenci z innych regionów świata.

Presja kosztowa przekłada się bezpośrednio na kondycję finansową firm. Najnowsze badanie CLEPA/McKinsey Pulse Check (jesień 2025) pokazuje jedynie kosmetyczną poprawę w porównaniu z rokiem poprzednim. Odsetek firm notujących straty lub wynik na granicy rentowności spadł z 38 proc. do 34 proc. – to zdecydowanie za mało, żeby mówić o realnym odbiciu

— zaznaczono.

Podkreślono, że tylko jedna trzecia dostawców spodziewała się w 2025 r. osiągnąć marżę EBIT powyżej 5 proc., co jest uznawane za minimum niezbędne do finansowania inwestycji, innowacji i transformacji technologicznej.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych to ponad 250 największych marek przemysłu i rynku części motoryzacyjnych, reprezentujących interesy przemysłu, handlu i usług o wartości blisko 140 mld zł rocznie i tworzących ponad 330 tys. miejsc pracy. SDCM należy do największych organizacji europejskich, takich jak: CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych) i FIGIEFA (Międzynarodowa Federacja Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych).

