Ukraina szykuje się na Davos. Kijów liczy na podpisanie wielkiej umowy gospodarczej z USA podczas Światowego Forum Ekonomicznego

autor: PAP/EPA
Odbudowa powojenna Ukrainy może być jednym z ważniejszych tematów rozpoczynającego się dziś Światowego Forum Ekonomicznego, zwłaszcza że chodzi o 800 miliardów dolarów.

Gwarancje od Amerykanów

Na forum wybierają się zarówno prezydent USA Donald Trump jak i przywódca ukraiński Wołodymyr Zełenski. Według medialnych zapowiedzi, właśnie w szwajcarskim kurorcie ich przedstawiciele będą kontynuować rozmowy o planie pokojowym. Może także dojść do podpisania wielkiej umowy gospodarczej między obydwoma krajami wartej 800 mld dolarów. Program odbudowy i rozwoju o takiej właśnie wartości zapowiedział kilka tygodni temu prezydent Zełenski, licząc na szybkie uzgodnienie dokumentów z amerykańską administracją. Plan zakłada m.in. preferencje dla firm z USA i ich inwestycji w Ukrainie po zakończeniu…

