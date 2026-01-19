Odbudowa powojenna Ukrainy może być jednym z ważniejszych tematów rozpoczynającego się dziś Światowego Forum Ekonomicznego, zwłaszcza że chodzi o 800 miliardów dolarów.
Gwarancje od Amerykanów
Na forum wybierają się zarówno prezydent USA Donald Trump jak i przywódca ukraiński Wołodymyr Zełenski. Według medialnych zapowiedzi, właśnie w szwajcarskim kurorcie ich przedstawiciele będą kontynuować rozmowy o planie pokojowym. Może także dojść do podpisania wielkiej umowy gospodarczej między obydwoma krajami wartej 800 mld dolarów. Program odbudowy i rozwoju o takiej właśnie wartości zapowiedział kilka tygodni temu prezydent Zełenski, licząc na szybkie uzgodnienie dokumentów z amerykańską administracją. Plan zakłada m.in. preferencje dla firm z USA i ich inwestycji w Ukrainie po zakończeniu…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/751100-ukraina-liczy-na-podpisanie-wielkiej-umowy-z-usa-w-davos