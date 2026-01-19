Pozytywne dane MFW dla Polski. Domański nie kryje radości: "To jedna z najwyższych dokonanych dziś rewizji"

Polska gospodarka ma rosnąć - zdaniem analityków Międzynarodowego Funduszu Walutowego - szybciej niż światowa i najszybciej wśród dużych krajów UE - wskazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, komentując podniesienie przez MFW prognozy wzrostu polskiego PKB.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył prognozę dynamiki PKB Polski w 2026 r. o 0,4 pkt. proc. do 3,5 proc., a na 2027 r. obniżył o 0,2 pkt. proc. do 2,7 proc.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski w 2026 r. o 0,4 pkt proc. – to jedna z najwyższych dokonanych dziś rewizji. Polska gospodarka ma rosnąć zdaniem analityków MFW szybciej niż światowa i najszybciej wśród dużych krajów UE

— napisał Domański na platformie X.

