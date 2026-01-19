Prezydent Karol Nawrocki przyjął dziś w Pałacu Prezydenckim przedstawicieli firm działających na rynkach globalnych. Podczas spotkania nawiązał do szczytu G20, na które otrzymał osobiste zaproszenie od prezydenta USA Donalda Trumpa i po raz pierwszy w historii w tym wydarzeniu weźmie udział głowa państwa polskiego. „Najczęściej ten wielki sukces gospodarczy - myślę, że tutaj wszyscy się zgodzimy - odbywał się pomimo życia politycznego, w oparciu o innowacyjność i pracowitość polskich przedsiębiorców i pracowitość ludzi pracy” - mówił do zgromadzonych prezydent. Nawiązując do publikacji prof. Marcina Piątkowskiego, zaznaczył: „Zrobię wszystko, aby polski złoty wiek nie był tylko historią, o której możemy czytać”.
Spotkanie w Pałacu Prezydenckim z liderami biznesu ma być inauguracją aktywności głowy państwa w zakresie dyplomacji gospodarczej. Przed prezydentem przemawiał prof. Marcin Piątkowski, autor książki „Złoty wiek”, ekonomista, wykładowca akademicki.
Komu Polska zawdzięcza cud gospodarczy?
Czy polski złoty wiek to wyłącznie pojęcie historyczne?
Bardzo dziękuję panu profesorowi Piątkowskiemu za ten inspirujący, piękny wykład, ale mimo tego, że jestem historykiem, to - odnosząc się do słów pana profesora - zrobię wszystko, aby polski złoty wiek nie był tylko polską historią, o której możemy czytać. I to jest, drodzy państwo, istota naszego dzisiejszego spotkania, abyśmy zrobili wszystko, aby polski złoty wiek trwał, a polskie firmy mogły na rynku globalnym się rozwijać
— podkreślił prezydent Karol Nawrocki, nawiązując do publikacji prof. Marcina Piątkowskiego oraz jego wystąpienia.
Prezydent przywitał wszystkich zgromadzonych, ale szczególnie liderów biznesu i przedsiębiorczości. Jak wskazał Nawrocki, to im Polska zawdzięcza cud gospodarczy po roku 1989.
Dzięki pracodawcom, ale także dzięki ludziom pracy, polskim pracownikom, udało się nam znaleźć w tym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj. A więc z wielkim szacunkiem, uznaniem i wdzięcznością witam wszystkich państwa w Pałacu Prezydenckim. Zawsze powtarzam, że ten wielki cud gospodarczy z jednej strony udał się dzięki pomocy polskich polityków, tych którzy przygotowywali polskie prawo i tę transformację na poziomie politycznym czy społecznym prowadzili, ale z drugiej strony często wbrew życiu politycznemu w III Rzeczpospolitej po roku 89. Często było tak, o czym także rozmawialiśmy, że polscy przedsiębiorcy musieli zmagać się z pewnymi rozwiązaniami prawnymi, ustawowymi, z nadregulacją, która zagraża dzisiaj także Polsce w XXI wieku, nadregulacją w implementowaniu choćby prawa Unii Europejskiej
— podkreślił Nawrocki.
A najczęściej ten wielki sukces gospodarczy - myślę, że tutaj wszyscy się zgodzimy - odbywał się pomimo życia politycznego, w oparciu o innowacyjność i pracowitość polskich przedsiębiorców i pracowitość ludzi pracy
— ocenił prezydent.
Przed 89’ rokiem Polska przecież była gospodarką centralnie planowaną, niedoinwestowaną, bez kapitału, bez efektywnie działających przedsiębiorstw, poruszającą się w istocie w systemie naczyń połączonych wyłącznie sowieckiej kolonii państw związku sowieckiego i państw kolonialnych. Polski potencjał był przez wiele dekad z jednej strony zdewastowany przez to, co wydarzyło się po roku 1945, przez tych, którzy nas nie wyzwolili, ale nas na blisko pięć dekad po raz kolejny zdominowali. A z drugiej strony ten uśpiony potencjał polskiej przedsiębiorczości i ludzi pracy nie mógł się rozwijać
— przypomniał.
To, co wydarzyło się po roku 89, zgadzam się z panem profesorem, było w istocie cudem. W kolejnych czterech fazach transformacji ustrojowej, społecznej i gospodarczej znaleźliśmy się nagle w miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj. Polska jest w istocie 20 gospodarką na świecie, a zaproszenie prezydenta Donalda Trumpa na szczyt grupy G20 do Miami jest zaproszeniem dla całego narodu polskiego i dla wszystkich, którzy za ten sukces odpowiadają, mimo że przekazany osobiście prezydentowi Polski, z czego się cieszę
— dodał.
Wysoka cena transformacji
Prezydent zastrzegł, że o transformacji rozmawiać można w wielu kontekstach – także o tym, co się nie udało.
Tak wielu Polaków i wiele regionów Polski zapłaciło za transformację ustrojową, gospodarczą, polityczną i społeczną wielką, zbyt dużą cenę. Wiele regionów Polski do dnia dzisiejszego czeka na duże inwestycje i myślę, że polski biznes, polska przedsiębiorczość, a przede wszystkim troska prezydenta państwa polskiego, powinna uwzględniać przede wszystkim spójność społeczną. Mam głębokie przekonanie, drodzy państwo, że także w polskich powiatach, w polskich regionach, które nie są do dnia dzisiejszego jeszcze efektywnie wykorzystane, jest wielki potencjał na inwestycje, o czym przekonują także inwestycje państw zagranicznych w Rzeczpospolitej Polskiej. Ja patrzę na swoje cele jako prezydenta Polski wokół kilku filarów, które mają służyć polskiemu życiu gospodarczemu i naszemu dalszemu rozwojowi, ale także przełamaniu pułapki średniego rozwoju
— wskazał Karol Nawrocki.
Dzięki pracy polskich przedsiębiorców i pracowników lepiej się nam po prostu w Rzeczpospolitej żyje. Drodzy państwo, gdy przyjrzymy się także możliwościom eksportowym polskich firm, tych firm, które działają na rynkach globalnych to zobaczymy jak szeroka jest panorama naszych możliwości, naszej działalności jako państwa polskiego i polskich przedsiębiorców. Przecież to z jednej strony duży eksport artykułów spożywczych, z drugiej strony gier komputerowych. Ta płaszczyzna, na której potrafią oddziaływać polskie firmy jest bardzo szeroka w zakresie eksportu. Z jednej strony, drodzy państwo, cała branża automotive, z drugiej strony okna, drzwi i dachy. Widzimy, że jest wielu polskich przedsiębiorców, którzy z całą pewnością radzą sobie bez prezydenta Polski, ale którzy przy wsparciu prezydenta Polski, polskiego rządu na arenie międzynarodowej, na rynku globalnym mogą osiągać jeszcze więcej
— dodał.
Przełom technologiczny
Zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego, Polska potrzebuje dziś przede wszystkim „dostrzeżenia pewnego przełomu technologicznego”.
On się udał w polskiej bankowości, udaje się w polskiej administracji, ale powinniśmy je pełne przekonanie, że dzisiaj rozstrzyga się pewna rewolucja technologiczna, w której Polska musi być, w której musi uczestniczyć. I w sektorze bankowym, i we wszystkich sektorach produkcyjnych odbywa się na naszych oczach rewolucja 4.0, w której musimy uczestniczyć i z całą pewnością będę o to dbał i możecie państwo liczyć na moje zaangażowanie w tym temacie
— zapewnił prezydent.
Kolejną ważną kwestią jest odporność łańcuchów dostaw.
To jest rzecz, która szczególnie w obliczu zagadnień geopolitycznych, ale także wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą, powinna wymagać nie tylko od prezydenta Polski, ale także od Zwierzchnika Sił Zbrojnych szerokiej, panoramicznej refleksji
— powiedział.
Przez wiele wieków płaciliśmy za położenie topograficzne Rzeczpospolitej. Byliśmy w ciągłych konfliktach, w próbie zdominowania Rzeczpospolitej, państwa polskiego, i chciałbym, żebyśmy my i nasze dzieci, byli pierwszym pokoleniem, które sprawi, że położenie topograficzne Rzeczpospolitej Polskiej będzie dla nas czymś dobrym, czymś koniecznym, czymś, co potrafimy wykorzystać, czymś, co da nam dodatkowy potencjał, a nie stanowić będzie wyłącznie zagrożenie
— dodał prezydent.
Może to nastąpić, gdy zakończy się rosyjska agresja na Ukrainę, podpisany zostanie pokój, a Ukraina zostanie odbudowana po wojnie. Jak dodał Nawrocki, dzięki relacjom Polski ze Stanami Zjednoczonymi i dostępowi do morza, „jesteśmy w sercu Europy i świata”.
Bez Polski wiele procesów gospodarczych, ekonomicznych i geopolitycznych nie może się odbyć, a odporność łańcuchów dostaw jest w interesie wszystkich naszych przyjaciół
— ocenił Nawrocki.
Atom najlepszą drogą dla Polski
Jeśli chodzi o energetykę, prezydent wskazał, że kierunkiem najlepszym dla Polski jest energia atomowa.
Aby Polska mogła się w kolejnych latach i w kolejnych dekadach rozwijać, musimy być na drodze do atomu, a transformacja energetyczna musi przebiegać w sposób odpowiedzialny, szczególnie społecznie. Węgiel jest rodzajem stabilizacji. Jest polskim surowcem, którego nie powinniśmy oddawać, ulegając pewnym niepokojącym trendom z Europy Zachodniej. Atom jest naszą przyszłością, a odnawialne źródła energii są pewnym dodatkiem do bilansu energetycznego. Powinniśmy je oczywiście rozwiązywać, ale nie za sprawą pozbywania się naszego surowca i rezygnowania z naszej pięknej przyszłości w obliczu energii atomowej
— dodał.
Dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to, że chciałbym przez najbliższe 5 lat, szczególnie w obliczu naszego uczestnictwa w pracach grupy G20, współpracować z polskim biznesem, słuchać głosu polskich przedsiębiorców i prowadzić aktywną politykę międzynarodową w zakresie dyplomacji gospodarczej. Pierwszą okazję już będę miał już jutro. Dzisiaj wyjeżdżam na szczyt w Davos. G20 to grudzień 2026 roku. W tym czasie odbywać się będzie wiele także spotkań bilateralnych, na które będę zapraszał liderów polskiego biznesu, starając się otwierać drzwi tam, gdzie jest taka możliwość, dla polskiego biznesu - w uznaniu dla państwa pracy
— powiedział Nawrocki.
Przy Kancelarii Prezydenta, przy prezydencie, powstanie też rada do spraw biznesu. A więc będziemy mieli strukturalną łączność za sprawą rady do spraw biznesu, którą przygotowuje pan minister Rabenda. Bardzo proszę państwa o wspieranie polskiego prezydenta w dyplomacji gospodarczej i pełną świadomość, że zakres gospodarczy przekłada się także na zakres geopolityczny. Temu także poświęcam w swojej aktywności międzynarodowej wiele czasu. W istocie nasza strategiczna relacja ze Stanami Zjednoczonymi, pragmatyczne relacje w Unii Europejskiej i na całym świecie nie może przysłonić nam faktu, że polskie interesy polityczne, także interesy bezpieczeństwa i interesy gospodarcze, zamykają się także w takich inicjatywach, które zdradzają ogromny potencjał dla rozwoju polskiej gospodarki. W inicjatywie Trójmorza więc 13 państw, w których mieszka ponad 100 milionów, blisko 130 milionów obywateli. To pokazuje, że w takich formatach regionalnych, jak inicjatywa Trójmorza czy Grupa Wyszehradzka polscy przedsiębiorcy również mogą i powinni szukać, za sprawą prezydenta Polski, możliwości rozwijania swoich globalnych ambicji ekonomicznych
— ocenił.
Jeszcze raz państwu bardzo dziękuję za to rozpoczęcie cyklu spotkań z polskimi przedsiębiorstwami. Myślę, że jesteśmy tu wszyscy po to, aby polski złoty wiek nie przeszedł do historii, a szedł twardym, zdecydowanym krokiem do naszej wspaniałej przyszłości XXI wieku. Dziękuję bardzo
— podsumował prezydent.
Podsumowanie:
Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział aktywną dyplomację gospodarczą opartą na ścisłej współpracy z polskim biznesem, szczególnie w kontekście udziału Polski w G20. Podkreślił, że chce przez najbliższe lata wspierać przedsiębiorców na rynkach globalnych, m.in. poprzez spotkania międzynarodowe, powołanie rady ds. biznesu przy Kancelarii Prezydenta oraz wykorzystanie formatów takich jak Trójmorze i Grupa Wyszehradzka.
