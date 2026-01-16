Prezydent USA Donald Trump powiedział dzisiaj, że może wprowadzić cła na towary z państw, które będą się sprzeciwiać pozyskaniu Grenlandii przez Stany Zjednoczone. Nie podał szczegółów.
CZYTAJ TAKŻE: NASZ WYWIAD. Żurawski vel Grajewski: Niemcom i Francji nie chodzi o Grenlandię. Sikorski realizuje niemiecki scenariusz konfliktu z USA
Trump powiedział o możliwości nałożenia ceł w sprawie Grenlandii czyniąc dygresję podczas przemówienia na temat groźby wprowadzenia ceł przeciwko państwom europejskim niezgadzającym się na płacenie wyższych cen za amerykańskie leki.
Mogę to zrobić też w sprawie Grenlandii. Mogę wprowadzić cła na kraje, jeśli nie zgodzą się w sprawie Grenlandii, bo potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa narodowego. Więc mogę to zrobić
— powiedział Trump podczas ogłoszenia pakietu wydatków w wysokości 50 mld dolarów na zdrowie publiczne w regionach wiejskich.
Trump nie rozwinął swojej wypowiedzi, wracając do wątku cen leków.
CZYTAJ WIĘCEJ:
- Szefowie dyplomacji Danii i Grenlandii w Białym Domu. „Nie udało nam się zmienić stanowiska USA”; „Chcemy wzmocnić naszą współpracę”
- Donald Trump: Nie ma innej opcji niż Grenlandia w naszych rękach. NATO nie byłoby skuteczną siłą bez ogromnej potęgi USA
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/750881-trump-clami-uciszy-krytykow-przejecia-grenlandii-przez-usa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.