Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że może wprowadzić cła na towary z państw, które będą się sprzeciwiać pozyskaniu Grenlandii przez Stany Zjednoczone. / autor: Fratria

Prezydent USA Donald Trump powiedział dzisiaj, że może wprowadzić cła na towary z państw, które będą się sprzeciwiać pozyskaniu Grenlandii przez Stany Zjednoczone. Nie podał szczegółów.

Trump powiedział o możliwości nałożenia ceł w sprawie Grenlandii czyniąc dygresję podczas przemówienia na temat groźby wprowadzenia ceł przeciwko państwom europejskim niezgadzającym się na płacenie wyższych cen za amerykańskie leki.

Mogę to zrobić też w sprawie Grenlandii. Mogę wprowadzić cła na kraje, jeśli nie zgodzą się w sprawie Grenlandii, bo potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa narodowego. Więc mogę to zrobić

— powiedział Trump podczas ogłoszenia pakietu wydatków w wysokości 50 mld dolarów na zdrowie publiczne w regionach wiejskich.

Trump nie rozwinął swojej wypowiedzi, wracając do wątku cen leków.

