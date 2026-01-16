Sytuacja niemieckiej branży motoryzacyjnej jest bardzo trudna, a popyt na „auta z wtyczką” - pomimo optymizmu Komisji Europejskiej forsującej elektromobilność – słaby, dlatego władze w Berlinie proponują wyjątkowo wysokie kwoty dotacji do zakupu samochodów. Informację podał „Bild”, powołując się na Ministerstwo Środowiska.
Solidne wsparcie
Wynika z niej, że Niemcy mogą otrzymać na zakup elektryka od 1.500 do 6.000 euro. Najwyższe dofinansowanie zaplanowano dla osób mniej zamożnych. I choć wnioski będą mogli składać w maju, to jednak otrzymają wsparcie na auta, jakie nabyli w ogóle w tym roku.
Mimo, że potentat – koncern Volkswagen - ma wiele problemów i musi dokonać restrukturyzacji, z którą wiążą się również zwolnienia załóg, to jednak rząd nie zamierza, według medialnych doniesień,…
