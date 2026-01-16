Prawie 200-metrowy prom „Jantar Unity” wczoraj przed godz. 15 zacumował przy nabrzeżu blisko Wałów Chrobrego w Szczecinie. Na jutro zaplanowany jest chrzest nowej jednostki, która będzie obsługiwać linię Świnoujście – Trelleborg łączącą Polskę ze Szwecją. W wydarzeniu ma wziąć udział minister finansów Andrzej Domański oraz wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Politycy Prawa i Sprawiedliwością przypominają, że prom powstał w ramach „Programu Batory”, który ogłoszono w 2017 roku, czyli za pierwszych rządów Zjednoczonej Prawicy.
„Jantar Unity” w Szczecinie
Nowa flagowa jednostka polskiej floty promowej wczoraj przypłynęła ze Świnoujścia do Szczecina, gdzie jutro po południu zaplanowano uroczysty chrzest statku. M/F Jantar Unity przybił do nabrzeża zwanego Bulwarem Chrobrego, które obejmuje odcinek Odry pod Wałami Chrobrego. Manewrowanie i cumowanie trwało kilkadziesiąt minut.
Jednostkę należącą do Unity Line (spółka specjalizująca się w żegludze promowej, utworzona ponad 30 lat temu przez Polską Żeglugę Morską i Euroafricę) na kadłubie zdobią wielkie napisy „polsca”, oznaczające Polskę i Skandynawię. Taki branding mają mieć wkrótce wszystkie polskie promy operujące na Bałtyku. W ubiegłym roku rząd zdecydował o połączeniu, pod tym szyldem, promów Unity Line i Polferries (Polska Żegluga Bałtycka).
M/F Jantar Unity ma 195,6 m długości i 32,2 m szerokości. Jego linia ładunkowa to 4100 m, co oznacza, że będzie mógł transportować prawie 200 naczep. Oferuje 400 miejsc dla pasażerów. Załoga liczy 50 osób. Jak przekazała kierownik działu marketingu Unity Line Katarzyna Antoń, „Jantar” będzie najnowocześniejszym promem na Bałtyku. Ma osiągać prędkość 19 węzłów.
Formalny start budowy rozpoczął się po podpisaniu kontraktu w listopadzie 2021 roku, zaś fizyczne prace rozpoczęły się w 2022 r.
Prom jest napędzany czterema silnikami zasilanymi skroplonym gazem ziemnym (LNG), wspomagany systemem bateryjnym w układzie hybrydowym. Zamiast tradycyjnych śrub napędowych zastosowano dwa pędniki azymutalne na rufie oraz dwa stery strumieniowe na dziobie, co w istotny sposób poprawia manewrowość promu w portach
— wyjaśniono w komunikacie Unity Line.
Prom zbudowała Gdańska Stocznia Remontowa – Remontowa Holding. Dokumentację projektową i wykonawczą przygotowało biuro Remontowa Marine Design and Consulting z grupy Remontowa Holding. We wrześniu 2025 r. odbyły się pierwsze próby morskie na Bałtyku. 17 grudnia jednostkę przekazano armatorowi. M/F Jantar Unity przeszedł już próby portowe i manewrowe w portach w Ystad, Trelleborgu (Szwecja) i w Świnoujściu, które potwierdziły gotowość do jego regularnej eksploatacji.
Unity Line zapowiedziało, że „Jantar” będzie kursował ze Świnoujścia do Trelleborga. Chrzest jednostki zaplanowano w sobotę (17 stycznia) w Szczecinie. W wydarzeniu ma wziąć udział minister finansów Andrzej Domański oraz wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
Tego dnia mają się też odbyć półgodzinne widowiska multimedialne z projekcją mappingową i pokazami laserowymi (godz. 18 i 20). Natomiast w niedzielę, od godz. 10 do 16, mieszkańcy Szczecina i turyści będą mogli zwiedzić prom z przewodnikiem. (Nie wymaga to wcześniejszych zapisów).
W przyszłym roku do eksploatacji ma wejść „bliźniak” M/F Jantar Unity, którego nazwano „Bursztyn Unity”. Według zapowiedzi rządu trzecia nowoczesna jednostka typu RO-PAX (umożliwiająca przewóz ładunków tocznych, Roll-on/Roll-off, i pasażerów) ma być wodowana w 2028 r.
„Program Batory”
Prom powstał w ramach „Programu Batory”. Jest on częścią projektu strategicznego „Nowoczesne produkty przemysłu okrętowego”, który z kolei zawarty jest w części „reindustrializacja” Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Celem projektu „Batory” jest stymulowanie rozwoju technologii, projektowania i budowy polskich jednostek pływających i konstrukcji morskich, przesunięcie sektora stoczniowego w kierunku produkcji innowacyjnych produktów i wyspecjalizowanych jednostek o wysokiej wartości dodanej.
O tym, jak wyglądał harmonogram powstania promu napisał na platformie X dziennikarz Tomasz Duklanowski.
Minister Marchewka z rządu Tuska chwali się właśnie wybudowaniem promu Jantar Unity jako wielkim sukcesem. Tylko że kontrakt podpisano w listopadzie 2021, cięcie blach w 2022, a cały program Batory wystartował za rządów PiS. W ramach Batorego ma powstać 3 nowoczesne promy ro-pax z opcją na 4
— przypomniał dziennikarz.
Z kolei szef Kanału Zero Krzysztof Stanowski zwrócił uwagę na to, że prom będzie pływał pod cypryjską banderą. Dlaczego? Najpewniej chodzi o „niższe koszty pracy”.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/750856-prom-jantar-unity-gotowy-ko-chce-przypisac-sobie-sukces
