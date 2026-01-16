Producent samochodów Toyota zdecydował się zdalnie wyłączyć funkcję wstępnego ogrzewania auta w pojazdach swoich klientów w Niemczech - poinformowała gazeta „Bild”. Dotyczy to także samochodów marki Lexus. Powód? Zakaz nadmiernej emisji spalin, za co w Niemczech grozi kara 80 euro.
„Bild” opisał sprawę zaskoczonego właściciela Lexusa LBX w Niemczech, który odpalając aplikację do obsługi samochodu za zaskoczeniem przyjął informację od firmy, że funkcja zdalnego dostępu do klimatyzacji pomocniczej została wyłączona „z powodu obecnej sytuacji prawnej”. Jak podkreślił „Bild”, sprawa dotyczyła też tysięcy innych klientów Toyoty i Lexusa, tymczasem Toyota tylko w 2025 roku sprzedała ponad 100 tys. swoich samochodów w Niemczech.
Dlaczego Toyota podjęła taką decyzję?
Rzecznik Toyoty Ralph Müller potwierdził „Bildowi”, że firma faktycznie wyłączyła wspomnianą funkcję z pojazdach swoich niemiecki klientów.
Przygotowanie do jazdy to bezpłatna funkcja aplikacji MyToyota i Lexus Link Plus. Funkcja ta pozostaje dostępna dla wszystkich pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug-in. W przypadku pojazdów z silnikami konwencjonalnymi działa ona tylko przy pracującym silniku spalinowym. Ustawodawcy uważają tę pracę silnika na biegu jałowym za niepotrzebną i emisję spalin, której można uniknąć. Wielu użytkowników nie zdaje sobie z tego sprawy. W Europie nie ma jednolitej sytuacji prawnej w tym zakresie, co zostało omówione w odpowiedniej informacji w aplikacji
— podkreślił Ralph Müller.
Aby chronić użytkowników pojazdów przed mandatami, wyłączyliśmy tę funkcję w tych pojazdach
— poinformował.
Przy tym należy zaznaczyć, że wyłączono funkcje wstępnego ogrzewania auta, która mogła być uruchomiona z aplikacji i pozwalała na ogrzanie lub schłodzenie samochodu przed jazdą. Natomiast ogrzewanie postojowe to odrębna funkcja, która wciąż działa w niemieckich autach marek Toyota i Lexus.
Nie będzie odszkodowań dla klientów
Niemieccy właściciele samochodów Toyoty i Lexusa nie mogą liczyć na otrzymanie jakichkolwiek odszkodowań z powodu nagłego wyłączenia jednej z funkcji auta, z której jeszcze do niedawna mogli korzystać.
W regulaminie naszej aplikacji zaznaczamy, że poszczególne bezpłatne funkcje mogą zostać wyłączone. Skorzystaliśmy z tej możliwości
— wyjaśnił rzecznik firmy.
CZYTAJ TAKŻE:
— By w Europie żyło się gorzej! Kolejne chore pomysły unijnych biurokratów. Samochody spalinowe będą coraz droższe!
— A jednak jest refleksja! KE wycofuje się z całkowitego zakazu sprzedaży aut spalinowych w UE od 2035 r. Furtka dla producentów aut
Adam Stankiewicz/bild.de
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/750834-toyota-wylaczyla-niemcom-zdalne-ogrzewanie-samochodow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.