„Dalsze decyzje ws. stóp procentowych na kolejnym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP) będą podejmowane na podstawie nadpływających danych i prognoz” - zapowiedział prezes NBP Adam Glapiński. Ocenił, że obecnie sytuacja jest dobra. „Widziałbym docelowy poziom stóp procentowych w okolicach 3,5 proc., a realną stopę procentową na poziomie 1-1,5 proc.” - wskazał.
Jeśli chodzi o nasze dalsze decyzje (…) nadal będziemy podejmować decyzje w zależności od nadpływających danych i prognoz. Ale sytuacja jest dobra. Dzisiaj cieszymy się sukcesem sprowadzania inflacji do celu
— powiedział podczas konferencji prasowej Glapiński.
Dalsze zmiany
Dodał, że Rada Polityki Pieniężnej będzie podejmować decyzję ws. zmiany lub pozostawienia stóp procentowych na dotychczasowym poziomie stosownie do swojej oceny sytuacji ekonomicznej w najbliższych tygodniach. Wskazał też, że obecnie RPP analizuje skutki sześciokrotnych obniżek stóp w ub.r.
Analizujemy te skutki, patrzymy dalej i będziemy gotowi do następnych decyzji
— zaznaczył szef banku centralnego.
Glapiński wyliczył, że - według symulacji NBP - obniżka stop procentowych o 175 punktów bazowych w 2025 r. redukuje koszty obsługi zadłużenia państwa o około 25 mld zł w ciągu pierwszych dwóch lat.
Przekazał również, że RPP musi obecnie obserwować kształtowanie się presji popytowej, to, czy dynamika wynagrodzeń pozostaje spadkowa oraz kwestię wysokiego deficyt sektora finansów publicznych oraz rosnące zadłużenie.
Docelowy poziom
Glapiński przekazał, że widziałby docelowy poziom stóp procentowych w okolicach 3,5 proc. Dodał, że członkowie RPP mają różne zdanie na ten temat, a część z nich chciałaby niższych stóp.
Natomiast realną stopę procentową prezes NBP widziałby na poziomie 1-1,5 proc.
Jaki punkt widzenia zdecyduje - trudno powiedzieć. Ja staram się kierować Bankiem Centralnym tak, żeby był on oceniany w Europie i na świecie jako konserwatywny, czyli spokojny, stabilny, niepodejmujący decyzji pochopnie
— mówił Glapiński.
Zaznaczył, że jeśli nie będzie konsensusu w Radzie nt. wysokości stóp, to jej członkowie podejmą decyzję większością głosów, a on dostosuje się do tego.
To zależy, jakim kto jest optymistą. (…). Moim zdaniem należy zachować daleko idącą ostrożność i nie zejść za nisko, żeby potem nie musieć szybko podnosić (stóp procentowych - PAP)
— podsumował szef NBP.
Dodał, że w gospodarce potrzebna jest stabilność i przewidywalność.
Podsumowanie
Adam Glapiński zapowiedział, że RPP będzie podejmować kolejne decyzje o stopach procentowych w zależności od danych. Ocenił obecną sytuacją jako dobrą. Przyznał, że widzi docelowy poziom stóp w okolicach 3,5 proc. oraz realną stopę na poziomie 1–1,5.
Adrian Siwek/PAP
