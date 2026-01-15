Czy upadek znanego i cenionego producenta obuwia dla dzieci Bartek S.A. oznacza koniec tej polskiej marki? W 2024 r. producent zanotował stratę netto na poziomie 7,4 mln zł. „Pojawiające się w mediach informacje o problemach formalnych spółki Bartek S.A. nie oznaczają końca znanej i cenionej marki obuwia dziecięcego. Marka Bartek będzie nadal funkcjonować na rynku, a za jej rozwój od kilku lat odpowiada firma Wojas S.A.” - czytamy w komunikacie, jaki przekazała mediom firma Wojas.
Mająca swą siedzibę w Mińsku Mazowieckim firma Bartek przez całe lata była uznawana za wiodącego producenta wysokiej jakości obuwia dla dzieci. Po ogłoszeniu upadłości spółka zamyka jednak działalność produkcyjną.
Do upadłości doprowadziły narastające w ostatnich latach problemy finansowe, mimo podejmowanych prób utrzymania działalności operacyjnej. Prawomocna upadłość dotyczy spółki Bartek S.A., a nie samej marki Bartek. W grudniu 2025 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód o ogłoszeniu upadłości firmy.
W 2024 r. producent obuwia dziecięcego zanotował stratę netto na poziomie 7,4 mln zł, a jego przychody spadły o ponad 70 proc. w porównaniu z okresem, gdy jeszcze kilka lat wcześniej sięgały około 42 mln zł rocznie
Czy będzie można jeszcze kupić obuwie marki Bartek?
Czy upadłość spółki oznacza, że na rynku nie będzie już można znaleźć obuwia marki Bartek? Portal Wiadomości Handlowe wskazuje, że przyszłość Bartka będzie teraz zależeć od Grupy Wojas, która od kilku lat pozostaje z nią kapitałowo powiązana.
Pod skrzydłami firmy Wojas S.A. marka Bartek zachowuje swoją tożsamość i kluczowe wartości takie jak wysoka jakość, dbałość o zdrowy rozwój dziecięcych stóp oraz doświadczenie budowane przez dekady. Jednocześnie marka Bartek wyprowadzając nowe produkty oraz nieustannie rozwijając kolekcje odpowiada na aktualne potrzeby rynku. W ofercie znajduje się m.in. obuwie typu barefoot oraz produkty licencjonowane, inspirowane popularnymi bajkami. Produkty marki Bartek były, są i będą dostępne w sprzedaży w salonach Wojas, online na stronach bartek.com.pl i wojas.pl, poprzez klientów B2B, przez marketplace’y oraz w prawie 100 sklepach multibrandowych
Jak przekazał Forbsowi Grzegorz Michalski z działu sprzedaży, klienci nie mają powodów do obaw o dalszą obecność marki na rynku. Obecnie mają trwać prace nad wiosenną kolekcją, która ma trafić do sprzedaży w nadchodzących miesiącach.
