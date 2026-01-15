Najstarszy w Polsce zakład produkujący opony i ogumienie kończy działalność. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej poinformował, że Stomil Poznań zostanie zlikwidowany. „Ich kompetencje mogą być oczekiwane przez Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne, ale ewentualnie także Ceglorza” - powiedział prezes PGZ odnosząc się do pracowników zakładu.
Jak podało Radio Poznań prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz poinformował, że spółka Stomil Poznań zostanie zlikwidowana - PGZ posiada 85 proc. akcji. Zgromadzenie akcjonariuszy zaakceptowało likwidację.
Lewszkiewicz przekazał, że podjęcie próby restrukturyzacji nie przyniosłoby pozytywnych rezultatów. Żeby przywrócić rentowność zakładu należałoby zainwestować kilkaset milionów złotych w modernizację technologii.
Co z pracownikami zakładu?
Prezes PGZ poinformował, że część ze 119 pracowników otrzyma propozycję, żeby podjąć pracę w innych poznańskich zakładach PGZ. Uruchomiony także zostanie program dobrowolnych odejść.
Ich kompetencje mogą być oczekiwane przez Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne, ale ewentualnie także Ceglorza. W związku z tym zrobimy wszystko, żeby jak największa grupa pracowników znalazła swoje miejsce. O tym rozmawiamy od wielu miesięcy, także z pracownikami
— powiedział Leszkiewicz w rozmowie z Radiem Poznań.
Prezes ocenił, że proces likwidacji Stomilu ma zająć ponad rok. Na ten moment nie ma planów, co stanie się z gruntami po zakładzie oponiarskim. Grunt należy do PGZ. Możliwe, że powstaną tam zabudowania mieszkaniowe bądź usługowe.
Czy zakład da się uratować?
Związkowcy z zakładowej „Solidarności” wierzą, że zakłada da się uratować.
Prezes Leszkiewicz i PGZ nie wzięli pod uwagę inwestora strategicznego, o którym również związki mówiły. Może Bridgestone? Nie wiem. Możemy zrobić tak, jak w Silesii. Strajk głodowy i wtedy może ktoś nas zauważy
— powiedział przewodniczący.
Stomil Poznań
Historia zakładu sięga 1928 roku. Stomil Poznań jest najstarszym zakładem produkującym gumy i opony w Polsce. Odbudowany po II wojnie światowej i upaństwowiony cztery lata później. Został przekształcony w spółkę akcyjną w 1992 roku. Przedsiębiorstwo od lat zmaga się z problemami finansowymi.
