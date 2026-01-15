W ub. r. na portalu Pracuj.pl zamieszczono o jedną trzecią mniej ogłoszeń dla osób rozpoczynających karierę zawodową niż rok wcześniej – podaje w czwartek „Rzeczpospolita”.
Ekspertka Pracuj.pl, Anna Goreń, z którą rozmawiał dziennik, przekonuje, że start zawodowy młodych ludzi jest trudniejszy niż kilka lat temu. Przyczyny tego stanu rzeczy upatruje w rozwoju sztucznej inteligencji i automatyzacji.
Jak zwraca uwagę inna rozmówczyni „Rz”, Paulina Świątkiewicz, HR Business Partner serwisów rocketjobs.pl oraz justjoin.it, na stanowiska dla początkujących pracowników jest większa konkurencja. Oczekiwania pracodawców wzrosły, bo wiele zadań, które były polem nauki dla młodych pracowników, przejęła automatyzacja. Podniosło to próg wejścia.
W artykule „Rz”, jako przykład kryzysu rynku pracy dla młodych, przywołano przykład Krakowa - niegdyś lidera zatrudnienia w nowoczesnych usługach dla biznesu. W ub.r. wyprzedziła go Warszawa, po serii zwolnień w krakowskich centrach usług, skąd np. Shell i Heineken przenoszą część zadań do Indii.
kk/PAP
