TYLKO U NAS. Port Haller w programie PiS. Skąd ten pomysł? Wszystko wyjaśnia były minister gospodarki morskiej!

Plaża nad Morzem Bałtyckim - zdjęcie ilustracyjne. PiS chciałoby wybudować Port Haller / autor: Fratria
Plaża nad Morzem Bałtyckim - zdjęcie ilustracyjne. PiS chciałoby wybudować Port Haller / autor: Fratria

Jak poinformował najpierw portal wPolityce.pl, a potem potwierdziło się na konferencji prasowej Jarosława Kaczyńskiego, PiS zaprezentowało projekt nowego polskiego portu morskiego! Dlaczego Port Haller i jakie jest jego znaczenie? O tym powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Marek Gróbarczyk, poseł PiS, były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Port Haller

Zgodnie z ustaleniami portalu wPolityce.pl Jarosław Kaczyński, wraz z posłami Mariuszem Błaszczakiem i Kacprem Płażyńskim, zapowiedział na konferencji prasowej plan budowy nowego portu. Projekt otrzymał nazwę Port Haller. „To przedsięwzięcie może pójść w drugą stronę niż działania władzy prowadzące do tego, że polskie porty nie rozwijają się w takim tempie jak mogłyby się rozwijać. A korzystają porty niemieckie, bo tutaj układ jest taki niemalże 1:1. 10 mln więcej przeładunków u nas daje 10 mln mniej w Hamburgu, Rostocku i innych niemieckich portach bliskich polskich granic” - powiedział prezes PiS.…

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

