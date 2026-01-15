Jak poinformował najpierw portal wPolityce.pl, a potem potwierdziło się na konferencji prasowej Jarosława Kaczyńskiego, PiS zaprezentowało projekt nowego polskiego portu morskiego! Dlaczego Port Haller i jakie jest jego znaczenie? O tym powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Marek Gróbarczyk, poseł PiS, były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
Port Haller
Zgodnie z ustaleniami portalu wPolityce.pl Jarosław Kaczyński, wraz z posłami Mariuszem Błaszczakiem i Kacprem Płażyńskim, zapowiedział na konferencji prasowej plan budowy nowego portu. Projekt otrzymał nazwę Port Haller. „To przedsięwzięcie może pójść w drugą stronę niż działania władzy prowadzące do tego, że polskie porty nie rozwijają się w takim tempie jak mogłyby się rozwijać. A korzystają porty niemieckie, bo tutaj układ jest taki niemalże 1:1. 10 mln więcej przeładunków u nas daje 10 mln mniej w Hamburgu, Rostocku i innych niemieckich portach bliskich polskich granic” - powiedział prezes PiS.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/750719-tylko-u-nas-port-haller-w-programie-pis-grobarczyk-wyjasnia