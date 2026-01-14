Na zakończonym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych - poinformował NBP w komunikacie. Główna stopa procentowa NBP nadal wynosi 4 proc. Związek Banków Polskich ocenił, że decyzja RPP jest „rozstrzygnięciem rozsądnym i oczekiwanym”.
Również pozostałe stopy procentowe nie zmieniły się – stopa lombardowa wynosi nadal 4,5 proc., stopa depozytowa – 3,5 proc., stopa redyskontowa weksli to 4,05 proc., a stopa dyskontowa weksli to 4,1 proc.
Dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie - ze stopą referencyjną 4,00 proc. - jest w naszej ocenie rozstrzygnięciem rozsądnym i oczekiwanym. Wpisuje się ona w dominujący konsensus rynkowy, który zakładał, że po serii obniżek z 2025 r. RPP zdecyduje się na przerwę i będzie chciała uważnie ocenić efekty dotychczasowego luzowania oraz napływ kolejnych danych makroekonomicznych
— podał w komentarzu Związek Banków Polskich.
Związek zwrócił uwagę, że rynek - patrząc na wyceny instrumentów terminowych i zachowanie stawek rynku pieniężnego - wciąż dopuszcza scenariusz kolejnych obniżek w 2026 r., ale w większym stopniu niż wcześniej uzależnia ich termin i skalę od napływających danych oraz od oceny ryzyk inflacyjnych.
W rezultacie, na podstawie dzisiejszych projekcji i przewidywań jako ZBP dostrzegamy perspektywę na 1-2 obniżki stóp procentowych w 2026 roku, przy czym ich skala nie będzie taka, jak miało to miejsce w 2025 roku. Przewidujemy, że rok 2026 możemy zakończyć ze stopą referencyjną na poziomie ok. 3,5 proc.
— ocenił Związek.
Decyzja RPP oddziałuje na gospodarkę w czasie
ZBP przypomniał, że decyzje RPP oddziałują na gospodarkę w czasie - poprzez koszty finansowania na rynku międzybankowym, wyceny instrumentów dłużnych, kurs walutowy, decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw i oczekiwania inflacyjne, a także przez zachowania konsumentów.
W bankowości ten mechanizm jest szczególnie widoczny: zmiany stóp procentowych przekładają się na warunki depozytowe i kredytowe stopniowo, w zależności od struktury portfeli, udziału oprocentowania stałego i zmiennego, konkurencji rynkowej oraz kosztów regulacyjnych i ryzyka prawnego
— wyjaśnił.
Dlatego, z perspektywy sektora bankowego, obecny moment można określić jako etap doganiania efektów ubiegłorocznych decyzji. Istotna część klientów - zarówno gospodarstw domowych, jak i firm - odczuwa skutki obniżek stopniowo, w miarę odnowienia depozytów i dostosowania warunków finansowania. Równolegle banki, w ramach zarządzania ryzykiem stopy procentowej, w coraz większym stopniu opierają ofertę na produktach o stałym oprocentowaniu lub o dłuższej stabilizacji stawki. (…) W efekcie, nawet przy dzisiejszym braku zmiany stóp, warunki finansowania w gospodarce mogą jeszcze przez wiele miesięcy odzwierciedlać ubiegłoroczne luzowanie
— podkreślono.
W 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej sześciokrotnie obniżała stopy procentowe. W rezultacie stopa referencyjna, czyli najważniejsza stopa Narodowego Banku Polskiego, spadła z 5,75 proc. do 4 proc., a więc o 1,75 pkt proc.
