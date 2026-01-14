Kierowanemu przez Andrzeja Domańskiego Ministerstwu Finansów nie iudało się zrealizować celów nowych przepisów dotyczących akcyzy na wyroby tytoniowe. Dość powiedzieć,że ustawa zyskała sobie nazwę „Lex 1 proc.”, bo mniej więcej taką część rynku obejmuje. „Za nieudolność Andrzeja Domańskiego płacą wszyscy Polacy” – skomentował na portalu X Janusz Cieszyński, poseł PiS.
Ministerstwo Finansów zaplanowało już kolejne zmiany mające prowadzić do uszczelnienia systemu akcyzowego i rozszerzenia zakresu opodatkowania. W 2025 rząd oczekiwał wpływy rzędu 37,1 mld zł z akcyzy od wyrobów tytoniowych. Tego celu nie udało się zrealizować, bo do budżetu państwa trafiło jedynie ok. 32 mld zł.
Dlaczego mamy więc lukę wynoszącą 5 mld?
Tak sprzedawcy obchodzili akcyzę
Jednym z głównych elementów nowelizacji było wprowadzenie 40 zł akcyzy na urządzenia do waporyzacji i zestawy e-papierosów. Nowe prawo zakładało, że dzięki temu ceny e-papierosów wzrosną, a budżet zyska więcej środków
Ten przepis okazał się jednak nieszczelny, bo na rynku szybko pojawiły się nowe wersje e-papierosów – sprzedawanych także na części. Popularne do niedawna „jednorazówki” – po tym, jak ich cena wzrosła ponad dwukrotnie – zostały niemal wyparte przez e-papierosy wielorazowe. Sprzedawane są na części lub z dziurką w zbiorniku (do wlewania płynu). W ten sposób konsument jest bogatszy o 40 zł.
Projekt zyskał sobie zresztą nieformalną nazwę „Lex 1 proc.” ponieważ dotyczy głównie tzw. e-papierosów indukcyjnych, stanowiących mniej więcej taką część całego rynku. Jego lwia część wciąż jest poza zakresem podatku.
Wiceminister finansów [Jarosław Neneman, odpowiedzialny za ten obszar działania MF] zapowiedział kolejne zmiany. Resort planuje nowelizację, która ma objąć szerszy zakres produktów i uszczelnić system poboru akcyzy, a wdrożenie tych rozwiązań zapowiadane jest już w kolejnych projektach
„Podatki po domańsku”
Podatki po domańsku w 3 krokach, czyli jak za nieudolność Andrzeja Domańskiego płacą wszyscy Polacy
-1.na dyrektorów od akcyzy powołaj lobbystów tytoniowych
-2.przygotuj ustawę „Lex 1 proc.”, która „przypadkiem” nie obejmie większości rynku
-3.ojej, 5 miliardów dziury w dochodach państwa
— skomentował Janusz Cieszyński, poseł PiS.
Przypomnijmy, że w 2024 r. media informowały o spotkaniu ministrów z obecnej koalicji rządzącej z prezesem tytoniowego giganta. W spotkaniu uczestniczyli wicepremier Władysław Kosiniak Kamysz i dwaj ówcześni wiceministrowie: Jacek Tomczak i Stefan Krajewski (ten drugi jest obecnie ministrem rolnictwa). Było to w czasie prac legislacyjnych nad ustawą tytoniową.
Podsumowanie
Nowe przepisy akcyzowe MF nie spełniły zakładanych celów – zamiast planowanych 37,1 mld zł wpływów z akcyzy tytoniowej do budżetu trafiło ok. 32 mld zł. Tzw. „Lex 1 proc.” objęła niewielką część rynku e-papierosów, co producenci łatwo obeszli, powodując lukę ok. 5 mld zł. Resort zapowiada kolejne nowelizacje, a opozycja zarzuca rządowi nieudolność i uleganie lobby tytoniowemu.
