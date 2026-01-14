Fatalna sytuacja pod rządami Tuska! Poważne cięcia finansowe dla samorządów. Urzędy pracy głodzone finansowo!

Potwierdziły się doniesienia o cięciach w finansowaniu urzędów pracy. „Dziennik Gazeta Prawna” poinformował, że samorządy otrzymały informacje o środkach, jakie w 2026 roku otrzymają na aktywizację zawodową bezrobotnych.

W budżecie na 2026 r. na programy związane z promocją zatrudnienia, łagodzeniem skutków bezrobocia i aktywizacją zawodową zaplanowano 2,1 mld zł. To o 1,5 mld zł mniej niż rok wcześniej.

Zróżnicowanie cięć między regionami

Sytuacja w terenie, według dziennika, wygląda jeszcze bardziej pesymistycznie. Jak wynika z danych zebranych przez „DGP” w województwach, realna kwota, która trafi do samorządów, wyniesie nieco ponad 1,7 mld zł. Co więcej, urzędnicy wskazują na duże zróżnicowanie cięć między poszczególnymi regionami.

Redakcja zauważa, że dramatyczne cięcia wydatków na aktywizację bezrobotnych stoją w jaskrawej sprzeczności z sytuacją finansową Funduszu Pracy. W kasie funduszu na początku roku było aż 25,5 mld zł. Prognozowane wpływy mają wynieść 12 mld zł, podczas gdy wydatki ustalono na 10 mld zł.

