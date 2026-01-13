Czy po kontrowersyjnej umowie o wolnym handlu z Mercosur, teraz Unia otworzy rynek dla Indii? Kanclerz Friedrich Merz spodziewa się, że nastąpi to jeszcze w styczniu. Niemiecki przemysł motoryzacyjny pilnie szuka możliwości zwiększenia eksportu, a Thyssenkrupp liczy na budowę łodzi podwodnych dla Indii.
Nie milkną echa przepchnięcia przez władze unijne porozumienia handlowego z czterema krajami Ameryki Południowej, które uderza w rolnictwo, a już Bruksela szykuje nową umowę o wolnym handlu, tym razem z Indiami. I - tak jak w przypadku Mercosur - szczególnie zależy na niej Niemcom. Kanclerz tego kraju, który od niedzieli składa oficjalną wizytę w Indiach, ma nadzieję, że umowa handlowa z Unią może być gotowa nawet w tym miesiącu. Zwłaszcza że na 27 stycznia zaplanowano szczyt polityczno-gospodarczy…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/750584-po-mercosur-przyszla-pora-na-indie