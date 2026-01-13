TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Szewczak: Żyjemy w rzeczywistości kryzysu finansów publicznych. Nienawiść i zemsta nigdy nie napełnią budżetu państwa

Żyjemy w rzeczywistości nowego budżetu na przyszły rok, w dramatycznej sytuacji, moim zdaniem, kryzysu finansów publicznych. Proszę sobie wyobrazić, że ta ekipa z ministrem Domańskim i nie wiem, czy to jest tylko nieudolność, czy też w tym szaleństwie jest metoda po prostu, wypracowała przez trzy lata około 800 miliardów złotych deficytu […] Nienawiść i zemsta nigdy nie napełnią budżetu państwa” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Janusz Szewczak, ekonomista, były członek zarządu PKN Orlen.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent: Minister Domański zaniedbał budżet państwa. Mam o to dużo żalu. Czy podpiszę ustawę budżetową? Jeszcze nie wiem

9 stycznia posłowie przyjęli 10 poprawek Senatu do ustawy…

