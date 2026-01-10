PKP Intercity zapowiedziała 30 grudnia 2025 roku postępowanie na zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych, które mają rozwijać prędkość do 320 km/h „wraz z usługą ich utrzymania oraz zaprojektowaniem i budową zaplecza technicznego”. Poseł PiS Michał Moskal alarmował, że takie rozpisanie przetargu eliminuje z niego polskich przedsiębiorców. Cieszą się z niego za to… Niemcy, co jasno wyrażono we wpisie ambasady tego kraju w Polsce.
Ogłosiliśmy postępowanie na zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych przystosowanych do prędkości 320 km/h, wraz z usługą ich utrzymania oraz zaprojektowaniem i budową zaplecza technicznego. Przewidzieliśmy także możliwość zamówienia dodatkowych 35 pojazdów. Nowe pociągi dużych prędkości wprowadzą nową jakość podróży na trasach krajowych i międzynarodowych oraz pozwolą w pełni wykorzystać potencjał nowej infrastruktury kolejowej. Składy będą miały ok. 200 metrów długości i zostaną zaprojektowane z myślą o komforcie pasażerów
— pochwaliło się PKP Intercity 30 grudnia ubiegłego roku.
W pociągach przewidziano m.in.: dwie klasy podróży, przestrzeń barową lub restauracyjną, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, rozwiązania przyjazne rodzinom z dziećmi. Pojazdy będą homologowane m.in. na Polskę, Niemcy, Czechy i Austrię, co umożliwi dalszy rozwój połączeń międzynarodowych
— dodano.
Moskal: To ukłon w stronę zagranicznych producentów
Poseł PiS Michał Moskal alarmował, że taki przetarg eliminuje polskich producentów taboru kolejowego.
Dla Polski ze względów geograficznych i z powodu sieci osadniczej optymalna prędkość pociągów to 250 km/h. Wyższa prędkość, czyli 320 km/h, to ukłon w stronę zagranicznych producentów taboru kolejowego takich jak np. niemiecki Siemens. Poza tym to wyższe koszty eksploatacji, droższe bilety kolejowe oraz homeopatyczne skrócenie czasu podróży przy zdecydowanie wyższych kosztach
— napisał 29 grudnia ubiegłego roku Michał Moskal.
Ani bydgoska PESA, ani nowosądecki Newag, ani poznański FPS Cegielski nie będą w stanie wystartować w takim przetargu - kilkanaście miliardów złotych przypadnie zagranicznemu producentowi, np. niemieckiemu Siemensowi
— podkreślił poseł PiS.
Niemcy nie kryją zadowolenia
Tymczasem z przetargu PKP Intercity ucieszyła się… ambasada Niemiec w Warszawie.
Bardzo cieszą nas wiadomości od PKP Intercity. Pociąg do podróży, które ogłosiło przetarg na pociągi dużych prędkości osiągających prędkość do 320 km/h
— podkreśliła ambasada Niemiec w Polsce we wpisie na Facebooku.
Nowe pociągi mają nie tylko zrewolucjonizować transport dalekobieżny w Polsce, ale także wzmocnić połączenia międzynarodowe, w tym te na trasie z Niemcami:
Warszawa – Poznań – Berlin
Warszawa – Wrocław – Lipsk
Fantastyczne wiadomości!
— dodano.
tkwl/Facebook Ambasada Niemiec/PAP
