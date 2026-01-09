Parlament przyjął ustawę budżetową na 2026 r. Zakłada rekordowy wzrost zadłużenia. O losie budżetu zadecyduje teraz prezydent Nawrocki

Sejm zakończył prace nad budżetem na 2026 r. / autor: PAP/Marcin Obara
Sejm przegłosował dziś 10 poprawek Senatu do ustawy budżetowej na 2026 r. W ten sposób parlament zakończył prace nad budżetem i ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.

Ustawa budżetowa na 2026 r. zakłada, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie nie wyższym niż 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano w wysokości 647,2 mld zł.

Teraz ustawa trafi do prezydenta Karola Nawrockiego, który zapowiedział, że jest w stanie podjąć każdą decyzję. Konstytucja przewiduje, że prezydent może podpisać budżet w ciągu 7 dni albo kieruje ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, który w tej sprawie musi orzec nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania ustawy.

W grudniu ub.r. prezydent Karol Nawrocki zawetował przepisy ustalające nowe stawki podatku akcyzowego na alkohol. Nie zgodził się również na podniesienie opłaty związanej z zawartością cukru i substancji słodzących w napojach.

Katastrofalne zadłużenie

Opozycja bije na alarm ws. budżetu na 2026 r., zwracając uwagę, że dług publiczny tylko za 3 lata rządów koalicji Donalda Tuska, wzrośnie aż o 1,1 bln zł. Wszystko to przy niemal całkowitej stagnacji wzrostu wpływów budżetowych. Cięcia środków dotkną wiele kluczowych instytucji państwa m.in. Sąd Najwyższy, IPN i Trybunał Konstytucyjny.

Rok 2026 rok może być jeszcze gorszy niż miniony, jeśli chodzi o sytuację polskiej służby zdrowia. Mimo ogromnych problemów placówek opieki medycznej zaplanowano w nim zbyt mało środków. W systemie opieki zdrowotnej jest dziś luka finansowa sięgającą dziesiątek miliardów złotych.

