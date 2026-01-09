Sejm przegłosował dziś 10 poprawek Senatu do ustawy budżetowej na 2026 r. W ten sposób parlament zakończył prace nad budżetem i ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
Ustawa budżetowa na 2026 r. zakłada, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie nie wyższym niż 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano w wysokości 647,2 mld zł.
Teraz ustawa trafi do prezydenta Karola Nawrockiego, który zapowiedział, że jest w stanie podjąć każdą decyzję. Konstytucja przewiduje, że prezydent może podpisać budżet w ciągu 7 dni albo kieruje ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, który w tej sprawie musi orzec nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania ustawy.
W grudniu ub.r. prezydent Karol Nawrocki zawetował przepisy ustalające nowe stawki podatku akcyzowego na alkohol. Nie zgodził się również na podniesienie opłaty związanej z zawartością cukru i substancji słodzących w napojach.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent nie pozwolił podwyższyć podatków. Domański narzeka: Łącznie te weta to około 3 mld zł straty dla budżetu
Katastrofalne zadłużenie
Opozycja bije na alarm ws. budżetu na 2026 r., zwracając uwagę, że dług publiczny tylko za 3 lata rządów koalicji Donalda Tuska, wzrośnie aż o 1,1 bln zł. Wszystko to przy niemal całkowitej stagnacji wzrostu wpływów budżetowych. Cięcia środków dotkną wiele kluczowych instytucji państwa m.in. Sąd Najwyższy, IPN i Trybunał Konstytucyjny.
Rok 2026 rok może być jeszcze gorszy niż miniony, jeśli chodzi o sytuację polskiej służby zdrowia. Mimo ogromnych problemów placówek opieki medycznej zaplanowano w nim zbyt mało środków. W systemie opieki zdrowotnej jest dziś luka finansowa sięgającą dziesiątek miliardów złotych.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Sójka: 2026 rok może być jeszcze gorszy dla służby zdrowia niż miniony rok. W budżecie zaplanowano za mało środków
— Sejm przyjął budżet na 2026 rok. Tusk chwali, Kuźmiuk ripostuje. „Dług publiczny tylko za 3 lata waszych rządów, wzrośnie aż o 1,1 bln zł”
Robert Knap/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/750300-parlament-przyjal-budzet-na-2026-r-teraz-decyzja-prezydenta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.