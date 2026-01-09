Władze USA są coraz bliżej podjęcia decyzji o sankcjach, które objęłyby państwa kupujące od Rosji surowce – nie tylko ropę czy gaz, ale także uran. Ale czy rzeczywiście okażą się one skuteczne i faktycznie zniechęcą rządy Chin i Indii do współpracy z Kremlem?
Chiny i Indie na celowniku
Już w przyszłym tygodniu amerykański Senat ma głosować nad projektem szeroko zakrojonych sankcji antyrosyjskich, na które dotychczas nie było zgody Białego Domu. Ale teraz – jak zapewnił we wpisie na X autor projektu – senator Lindsey Graham, dostał zielone światło od Donalda Trumpa.
Proponowane przez niego przepisy były uznawane jeszcze kilka miesięcy temu za „opcję atomową” wobec Moskwy, a teraz – gdy Donald Trump mocno zaangażował się w proces pokojowy na Ukrainie - mogą stać się faktem. Senator…
