Ameryka zbroi się na potęgę. Wydatki na sprzęt wojskowy już teraz są olbrzymie, a w przyszłym roku będą jeszcze większe

zdj. ilustracyjne - gąsienica amerykańskiego czołgu / autor: Freepik
Donald Trump chce, by - po wydaniu w  2026 roku 900 miliardów dolarów - w przyszłym, 2027, budżet Pentagonu sięgnął absolutnie rekordowej kwoty 1,5 biliona dolarów. Prezydent planuje zwiększenie zamówień dla armii USA.

Inwestycje, a nie dywidendy

Amerykański przywódca uważa, że jest to niezbędne w obecnych, „trudnych i niebezpiecznych czasach”, o czym poinformował we wpisie w mediach społecznościowych. W związku z tym zaproponował wzrost wydatków na obronność o ponad połowę na 2027 rok. Jednocześnie wskazał, że szefowie koncernów zbrojeniowych powinni bardziej dbać o rozwój produkcji i inwestycje, a nie skupiać się na wypłacie dywidend dla akcjonariuszy i wykupie akcji.

Taka sytuacja nie będzie dłużej tolerowana

— ostrzegł. Zagroził nawet obniżeniem im pensji (choć na ich wysokość nie ma  wpływu). …

