Donald Trump chce, by - po wydaniu w 2026 roku 900 miliardów dolarów - w przyszłym, 2027, budżet Pentagonu sięgnął absolutnie rekordowej kwoty 1,5 biliona dolarów. Prezydent planuje zwiększenie zamówień dla armii USA.
Inwestycje, a nie dywidendy
Amerykański przywódca uważa, że jest to niezbędne w obecnych, „trudnych i niebezpiecznych czasach”, o czym poinformował we wpisie w mediach społecznościowych. W związku z tym zaproponował wzrost wydatków na obronność o ponad połowę na 2027 rok. Jednocześnie wskazał, że szefowie koncernów zbrojeniowych powinni bardziej dbać o rozwój produkcji i inwestycje, a nie skupiać się na wypłacie dywidend dla akcjonariuszy i wykupie akcji.
Taka sytuacja nie będzie dłużej tolerowana
— ostrzegł. Zagroził nawet obniżeniem im pensji (choć na ich wysokość nie ma wpływu). …
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/750141-ameryka-zbroi-sie-na-potege-wydatki-beda-jeszcze-wieksze