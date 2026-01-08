W styczniu ubiegłego roku Ministerstwo Finansów udostępniło aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy (e-US), która posiadaczom smartfonów umożliwia łatwy, szybki i bezpieczny dostęp do usług e-Urzędu Skarbowego. Już wtedy zapowiedziane zostało, że aplikacja wdrażana będzie w kolejnych etapach. Początkowo korzystać z niej mogły osoby fizyczne. Od czerwca 2025 roku dostępna jest ona także dla spółek, fundacji i stowarzyszeń.
Portal infor.pl donosi, że użytkownicy aplikacji najczęściej sprawdzają informacje o rozliczeniach, zwrotach podatku oraz historii złożonych aplikacji.
Niebawem zbliża się termin rozliczania podatku PIT. Aplikacja również umożliwia szybkie i bezpieczne złożenie deklaracji podatkowej.
Zalety aplikacji
O tym, jakie są cele aplikacji, mówił w styczniu szef KAS Marcin Łoboda.
Aplikacja mobilna e-Urząd Skarbowy jest kolejnym krokiem w kierunku cyfryzacji usług KAS. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom podatników. Ułatwiamy im załatwienie większości spraw urzędowych online z dowolnego miejsca, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym. Dzięki aplikacji będą mieli e-Urząd Skarbowy zawsze pod ręką
— wskazywał.
Aplikacja mobilna zapewnia bezpieczne, szybkie i wygodne korzystanie z usług e-Urzędu Skarbowego. Oferuje nowoczesne metody logowania, pozwala szybko załatwić swoje sprawy podatkowe. Przez aplikację można nie tylko złożyć deklarację czy wniosek do urzędu skarbowego bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego, ale też uzyskać zaświadczenie lub zapłacić podatek. Dzięki aplikacji mamy łatwy dostęp do dokumentów dotyczących naszych spraw podatkowych
— mówiła natomiast zastępca szefa KAS Małgorzata Krok.
Bezpieczeństwo
Resort finansów zapewnia, że korzystanie z aplikacji jest bezpieczne.
Podczas instalacji aplikacji e-Urząd Skarbowy na smartfonie wystarczy jednorazowe uwierzytelnienie jedną z metod dostępnych w usłudze login.gov.pl, np. profilem zaufanym. Kolejne logowania do aplikacji są możliwe przy użyciu danych biometrycznych lub kodu PIN. Dane osobowe użytkownika nie są gromadzone na urządzeniu, dlatego są bezpieczne nawet w przypadku utraty telefonu. Użytkownik będzie automatycznie wylogowany z aplikacji w przypadku braku aktywności. W każdej chwili można też usunąć konto w aplikacji na smartfonie. Dostęp do konta w e-Urzędzie Skarbowym z aplikacji na konkretnym smartfonie można też łatwo usunąć z poziomu aplikacji webowej
— podkreślał.
Podsumowanie
Już prawie rok temu Ministerstwo Finansów udostępniło aplikację e-Urząd Skarbowy. Można w niej m.in. rozliczyć podatek PIT.
