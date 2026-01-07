Ile tak naprawdę zarabiają Polacy? GUS podał dane za lipiec 2025 roku. Mediana była niższa o 18,3 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto

Mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej w lipcu 2025 r. wyniosła 7.246,64 zł i była niższa o 18,3 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto - podał Główny Urząd Statystyczny.

W lipcu 2025 r., w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, mediana wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej wzrosła nominalnie o 9,1 proc., natomiast w stosunku do czerwca 2025 wzrosła o 1,5 proc.

Z danych GUS wynika, że w lipcu 2025 roku 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4.666,00 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 14.000,00 zł (decyl dziewiąty).

Średnia krajowa

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w lipcu 2025 r. wyniosło 8.866,43 zł.

W stosunku do lipca ubiegłego roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wzrosło nominalnie o 8,2 proc., natomiast w stosunku do czerwca 2025 r. wzrosło o 1,1 proc.

Adam Stankiewicz/PAP

