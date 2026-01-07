Duże pieniądze za zgodę na umowę z Mercosur. Komisja Europejska obiecuje miliardy dla rolników

Protest rolników w Strasburgu / autor: Fratria
Protest rolników w Strasburgu / autor: Fratria

Czy przewodnicząca Komisji Europejskiej jest gotowa obiecać złote góry rolnikom, by tylko doprowadzić do zawarcia niekorzystnej dla nich umowy o wolnym handlu z Ameryka Południową?

O tym, że Ursula von der Leyen jest największym - tak jak rząd w Berlinie - orędownikiem kontrowersyjnej umowy o wolnym handlu z Ameryką Południową wiadomo, od kiedy w grudniu 2024 roku ją wstępnie podpisała w Montevideo, czym wywołała oburzenie i fale protestów wśród rolników. Potem przez rok przekonywała polityków, że porozumienie z czterema krajami Mercosur jest niezwykle korzystne, jednak nie przyniosło to efektu. Zaledwie dwa tygodnie temu musiała wykonać „krok w tył” i odwołać szumnie zapowiadaną wizytę w Brazylii. Nie pomogły nawet tzw. klauzule bezpieczeństwa, które mają formalnie chronić europejskich rolników przed napływem taniej żywności z Ameryki Południowej.…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych