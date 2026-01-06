Najnowszy raport firmy doradczej EY pokazuje katastrofalny stan niemieckiej motoryzacji. Najwięksi producenci samochodów Volkswagen, BMW i Mercedes zanotowali w trzecim kwartale 2025 r. łączny spadek zysku operacyjnego o 76 proc. Tak źle nie było od czasów wielkiego kryzysu finansowego w 2009 r. Najszybciej ze wszystkich pozostałych branż niemieckiego przemysłu spada tu także zatrudnienie. Czy ktoś może mieć jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, do czego potrzebna jest Berlinowi umowa z krajami Mercosur?
Niemieckie firmy z branży motoryzacyjnej wypadają gorzej niż producenci z innych krajów.
Na trudną sytuację składają się m.in. osłabienie segmentu premium, konsekwencje amerykańskiej polityki celnej, niekorzystne zmiany kursów walut, kosztowne inwestycje w elektromobilność, które do tej pory nie przyniosły zwrotu, oraz wysokie wydatki związane z restrukturyzacją. Wszystkie te czynniki kumulują się w jednym czasie, tworząc wyjątkowo niekorzystne warunki funkcjonowania branży
— omawia raport EY interia.pl.
Niemcy tracą rynki
Z raportu firmy doradczej EY wynika, że przedsiębiorstwa przyspieszają zwolnienia pracowników. Na przestrzeni roku zatrudnienie spadło tu o 6,3 proc., czyli najszybciej ze wszystkim branż niemieckiego przemysłu. W sumie to już ponad 48 tys. miejsc pracy mniej, co oznacza likwidację co siódmego etatu.
Sen z powiek spędza niemieckim producentom aut ekspansja Chin w segmencie motoryzacyjnym, ale nie tylko. Niemcy tracą także chiński rynek, który w trzecim kwartale 2025 r. skurczył się dla nich o 9 proc. Globalnie oznacza to sadek w rynku motoryzacyjnym aż o 10 proc.
