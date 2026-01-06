Notowany w Amsterdamie InPost poinformował o otrzymaniu wstępnej propozycji przejęcia wszystkich akcji spółki. Powołano specjalny zespół, który ma przeanalizować potencjalną transakcję. InPost podkreślił, że na tym etapie nie ma pewności co do jej finalizacji.
InPost zapewnia, że przy podejmowaniu decyzji w sprawie ewentualnej transakcji uwzględnione zostaną interesy spółki oraz wszystkich jej interesariuszy.
Obecnie nie można zapewnić, że doprowadzi to do zawarcia transakcji
— napisano w komunikacie.
InPost nie podał informacji, kto złożył propozycję kupna akcji. Zapowiedział, że dalsze informacje będą publikowane „jeśli i kiedy będzie to stosowne”.
InPost poinformował, że ogłoszenie o potencjalnym nabywcy jej akcji ma związek z ostatnim zachowaniem się kursu akcji i wzrostem wolumenu obrotu. W ciągu kilku ostatnich sesji akcje spółki wzrosły z 10,30 euro do 11,59 euro, czyli ponad 12 proc.
Wolumen obrotu na wczorajszej sesji podskoczył do ponad 560 tys. akcji.
Głównymi akcjonariuszami InPostu są PPF Group (28,75 proc.), A&R Investments, wehikuł inwestycyjny Rafała Brzoski (12,49 proc.), Advent International Corporation (6,50 proc.) oraz Norges Bank (5,01 proc.).
Poniżej progu 5 proc. pakiety akcji InPostu ma m.in. szereg polskich funduszy inwestycyjnych.
Historia i rozwój firmy InPost
InPost, założony przez Rafała Brzoskę, oferuje rozwiązania logistyczne dla branży e-commerce w Europie.
Grupa InPost na koniec trzeciego kwartału 2025 roku dysponowała blisko 90.000 punktami out-of-home, w tym niemal 57.000 urządzeń Paczkomat i ponad 33.000 punktów PUDO w 9 krajach (Wielka Brytania, Francja, Polska, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Holandia).
InPost świadczy także usługi kurierskie i fulfillment dla sprzedawców e-commerce, współpracując z około 100.000 e-sprzedawców.
W trzecim kwartale 2025 r. wolumen paczek obsłużonych przez InPost wyniósł 351,5 mln, co oznacza wzrost o 34 proc. r/r.
