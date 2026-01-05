Biznes na Ukrainie najwyraźniej przyzwyczaił się do działania w warunkach wojennych, skoro ocena koniunktury od 2022 roku nie była na tak wysokim poziomie, jak obecnie. Okazuje się, że teraz jednym z głównych wyzwań jest brak rąk do pracy. Czy Ukraińcy zaczną wracać z emigracji?
Wskaźniki w górę
Wskaźnik, który określa nastawienie do prowadzenia działalności gospodarczej, jest na Ukrainie najwyższy od rozpoczęcia wojny. Nie chodzi o zwykły sondaż nastrojów wśród szefów firm, ale o badanie, jakie przeprowadził Narodowy Bank Ukrainy. O wynikach informuje portal Euromaidanpress, wskazując, że indeks oczekiwań aktywności biznesowej osiągnął poziom 49,2 punktów, więc jest wyższy o ponad 3 punkty niż rok temu, i to pomimo nasilających się od jesieni rosyjskich ataków na infrastrukturę…
