Mimo wojny, biznes na Ukrainie dobrze się rozwija. Przedsiębiorstwa biorą kredyty, pozytywne nastroje panują w handlu

Mija 1412. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Mija 1412. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Biznes na Ukrainie najwyraźniej przyzwyczaił się do działania w warunkach wojennych, skoro ocena koniunktury od 2022 roku nie była na tak wysokim poziomie, jak obecnie. Okazuje się, że teraz jednym z głównych wyzwań jest brak rąk do pracy. Czy Ukraińcy zaczną wracać z emigracji?

Wskaźniki w górę

Wskaźnik, który określa nastawienie do prowadzenia działalności gospodarczej, jest na Ukrainie najwyższy od rozpoczęcia wojny. Nie chodzi o zwykły sondaż nastrojów wśród szefów firm, ale o badanie, jakie przeprowadził Narodowy Bank Ukrainy. O wynikach informuje portal Euromaidanpress, wskazując, że indeks oczekiwań aktywności biznesowej osiągnął poziom 49,2 punktów, więc jest wyższy o ponad 3 punkty niż rok temu, i to pomimo nasilających się od jesieni rosyjskich ataków na infrastrukturę…

