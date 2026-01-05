61,5 proc. badanych jest przeciwko skróceniu ustawowego tygodnia pracy; poparcie dla pomysłu deklaruje 30,9 proc. badanych, a odsetek osób niezdecydowanych wynosi 7,6 proc. - wynika z sondażu United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski.
1 stycznia ruszył etap testowy pilotażu skróconego czasu pracy; potrwa do końca 2026 r. Firmy będą testować np. czterodniowy tydzień pracy, skrócenie godzin czy dłuższe urlopy. Według informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w pilotażu weźmie udział 90 firm i instytucji z sektora prywatnego i publicznego, które zatrudniają w sumie ponad 5 tys. pracowników. Według resortu średnie dofinansowanie dla jednego podmiotu wyniesie 0,5 mln zł.
Stosunek Polaków
Ankietowani w sondażu United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski zostali zapytani, jaki mają stosunek do pomysłu skrócenia ustawowego tygodnia pracy. Jak zauważono, z badania wynika, że Polacy nie chcą rewolucji w kodeksie pracy. Przeciwko skróceniu ustawowego tygodnia pracy opowiedziało się 61,5 proc. respondentów, z czego 31,2 proc. zdecydowanie go nie popiera, a 30,3 proc. - raczej nie.
Zwolennicy krótszej pracy są - według badania - w wyraźnej mniejszości. Łączne poparcie dla tego pomysłu zadeklarowało 30,9 proc. badanych, z czego 10,8 proc. w sposób zdecydowany, a 20,1 proc. - raczej tak. Odsetek osób niezdecydowanych wynosi 7,6 proc.
Podziały partyjne
Analiza wyników w podziale na preferencje polityczne pokazuje, że pomysł ten nie ma silnego oparcia w żadnym z głównych obozów, choć widać pewne różnice w podejściu.
Wyborcy koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica) to - jak wskazano - grupa najbardziej otwarta na zmiany, ale nawet tutaj przeciwnicy mają przewagę. Za skróceniem tygodnia pracy opowiada się 43 proc. wyborców władzy, podczas gdy 49 proc. jest przeciw. 8 proc. badanych udzieliło odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.
Jak czytamy, wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja) opór jest najtwardszy. 69 proc. wyborców opozycji odrzuca pomysł skrócenia czasu pracy, poparcie wyraża 23 proc. osób z tej grupy. 8 proc. ankietowanych z tej grupy było niezdecydowanych.
W grupie osób niegłosujących na żadne z dwóch głównych bloków przeciwko zmianom opowiada się 66 proc. z nich, a za jest 26 proc. 8 proc. udzieliło odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.
Sondaż został przeprowadzony przez instytut United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Badanie zrealizowano w dniach 19–21 grudnia 2025 r. metodą mieszaną CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (ankiety internetowe) na próbie N=1000 osób.
Pilotażowy program
Do udziału w pilotażu skróconego czasu pracy mogli zgłaszać się wszyscy pracodawcy, którzy spełnili następujące warunki: prowadzenie działalności co najmniej 12 miesięcy, zatrudnianie większości pracowników na umowę o pracę, objęcie pilotażem minimum połowy zespołu oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 90 proc. początkowego stanu. Wynagrodzenia uczestników pilotażu muszą pozostać niezmienione.
Na finansowanie pilotażu przeznaczono na lata 2025-2027 - 50 mln zł, z czego w samym 2025 roku – 10 mln zł. Finansowanie pochodzi z Funduszu Pracy. Maksymalna wartość wsparcia dla jednego projektu nie mogła przekroczyć 1 mln zł, przy czym koszt przypadający na jednego pracownika nie mógł być wyższy niż 20 tys. zł.
Ostatni, podsumowujący etap pilotażu rozpocznie się w 2027 r. i potrwa do 15 maja tego roku. Do tego terminu realizator projektu jest zobowiązany przekazać MRPiPS sprawozdanie końcowe oraz ankiety kwartalne pracodawcy i pracowników. Opracowane zostaną wtedy wnioski podsumowujące pilotaż.
Podsumowanie
Sondaż United Surveys wskazuje, że aż 61,5 proc. Polaków sprzeciwia się skróceniu ustawowego tygodnia pracy. Pomysł ten popiera jedynie 30,9 proc.
