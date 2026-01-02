Chiny krytykują Unię Europejską z powodu obowiązującego od 1 stycznia granicznego podatku węglowego. Importerzy muszą go płacić za towary sprowadzane z krajów, gdzie nie ma rygorystycznej polityki klimatycznej.
Podatek, czyli Mechanizm Dostosowania Granicznego (CBAM), ma spowodować, że firmy unijne, które muszą ograniczać emisję i ponoszą z tego tytułu koszty, przekładające się na ceny produktów, będą w stanie konkurować z dostawami od producentów spoza UE. Na liście towarów objętych CBAM na początek znalazły się m.in. stal, aluminium, cement, chemikalia, ale już wkrótce – za dwa lata – ma objąć także towary przetworzone, o dużej zawartości stali i aluminium, takie jak maszyny i urządzenia, samochody i części do nich, a także sprzęt AGD, np. pralki czy lodówki.
Pekin zarzuca Unii dyskryminację…
