Od dziś wchodzą w życie nowe zasady naliczania stażu pracy. Przełoży się to na konkretne uprawnienia. SPRAWDŹ, jakie

Zdjęcie ilustracyjne; Mężczyzna przy komputerze / autor: Fratria
Od 1 stycznia 2026 r. okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umów-zleceń będą wliczały się do stażu pracy. Zaświadczenie potwierdzające te okresy wyda ZUS. Zmiany obejmą również umowy z poprzednich lat.

Przygotowana przez MRPiPS nowelizacja Kodeksu pracy jest wprowadzana w dwóch etapach – dla sektora publicznego z początkiem 2026 r., a dla sektora prywatnego – od 1 maja 2026 r.

Katalog okresów wliczanych do stażu pracy

Nowe przepisy rozszerzą katalog okresów wliczanych do stażu pracy dla celów nabywania prawa do świadczeń i uprawnień pracowniczych.

Zgodnie z nowymi zasadami staż pracy będzie obejmował nie tylko umowy o pracę, ale także inne formy aktywności zawodowej. Do stażu wliczone zostaną m.in. okresy wykonywania umów-zleceń lub innych umów o świadczenie usług czy też umów agencyjnych, okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, współpracy z osobą prowadzącą tę działalność oraz czas jej zawieszenia w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Potwierdzeniem tych okresów będą zaświadczenia z ZUS wydawane od stycznia na podstawie wniosku składanego w PUE/eZUS.

Ministerstwo pracy, które przygotowało nowe przepisy, zaznaczyło, że okresy sprzed wejścia w życie ustawy także będą wliczane do stażu pracy. Warunkiem będzie ich właściwe udokumentowanie. Na przedstawienie dokumentów swojemu aktualnemu pracodawcy pracownik będzie miał 24 miesiące od wejścia w życie ustawy.

Dłuższy urlop wypoczynkowy czy awans

Staż pracy przekłada się na konkretne uprawnienia, m.in. dłuższy urlop wypoczynkowy lub wyższe dodatki stażowe i możliwość awansu.

Na przykład pracownik z siedmioletnim stażem pracy, który przedłoży dokumenty potwierdzające cztery lata pracy na umowie-zleceniu, po 1 stycznia 2026 r. będzie miał prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego zamiast dotychczasowych 20.

W obecnym stanie prawnym wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi: 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

